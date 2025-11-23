Detalles de MED, el evento que pondrá a meditar a más de 13.000 personas en Medellín este fin de semana

MED (Meditar, Elevar, Despertar) se llama el encuentro que vivirá la ciudad el próximo domingo 30 de noviembre en el Centro de Eventos La Macarena. La idea es reunir a cerca de 13.000 personas bajo un lema que resume la intención de la cita: “Unidos en calma”.
Contexto: En La Macarena harán jornada masiva para meditar; así será MED
Conversamos con la cantante Manuela Mejía, directora de este evento transformador para la ciudad y que se realizará por primera vez en Medellín. Manuela es cantante, ha hecho música para películas de Disney, MTV y Nickelodeon.