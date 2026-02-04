Nacional es el gran perjudicado por el caos de El Campín por partido aplazado y cambios de calendario

¿Por qué se canceló el juego de Nacional y cómo lo afecta?

Por eso, Dimayor decidió “prohibir que se disputen partidos en este escenario. Esta decisión se basa en cuidar la integridad de los futbolistas y la calidad del producto, tras el lamentable estado del campo de juego. Desde DIMAYOR hicimos un enorme esfuerzo aplazando los próximos partidos a disputarse en el Campín, sacrificando la competencia, su calendario y la planificación que se tuvo antes de iniciar el semestre”, escribió el ente rector del fútbol en un comunicado emitido el 4 de febrero.

La idea que tienen los dirigentes es que la empresa encargada del estadio pueda ejecutar los trabajos que le regresen la salud al césped del escenario deportivo. Sin embargo, el más afectado por la decisión será Nacional. Después de recibir al América de Cali en el Atanasio este miércoles, el cuadro verde tendrá que esperar ocho días para volver a competir: lo hará el 12 de febrero, cuando lo visite Fortaleza.

Por el momento, tendrá ese tiempo para prepararse, entrenar y lograr que sus refuerzos se adapten a la idea de juego de Diego Arias. No obstante, en los próximos meses el calendario se le apretará de sobremanera. El cuadro antioqueño también tiene programados, antes del final del mes, los duelos ante Cali (15 de febrero) y Alianza (21 de febrero), así como el duelo frente a Tolima (1 de marzo), antes de enfrentar a Millonarios por Copa Sudamericana.