¡Ya es definitivo! Nacional deberá enfrentar al Junior en Ditaires, por la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales

Cuando parecía haberse acabado la polémica por la disponibilidad del Atanasio Girardot para las posibles finales paisas en diciembre, un nuevo evento le tocó la puerta al Coloso de la 74, y será Atlético Nacional el perjudicado esta vez.

Le podría interesar: Diego Arias reveló el secreto detrás de la victoria sobre América en el inicio de los cuadrangulares

Los verdes tuvieron que buscar un escenario alterno, debido a que J Balvin alojará su concierto en el Atanasio el próximo 29 de noviembre, tres días después de la fecha frente al Junior de Barranquilla. Tras explorar varias alternativas que no afectaran el principio de ventajas extradeportivas, ya se definió el escenario para el duelo semifinal.