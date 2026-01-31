¡No se lo pierda! Atlético Nacional vs. Inter Miami: hora y dónde ver el partido histórico con Messi en el Atanasio

El Estadio Atanasio Girardot será el escenario este sábado 31 de enero de un encuentro que supera el ámbito competitivo y trasciende como un evento de talla internacional con la participación de dos equipos importantes en el continente. Le puede interesar: Video | Locura por la llegada de Messi a Medellín: el argentino y su equipo llegaron al hotel en un Bolivariano La visita del Inter Miami para enfrentar a Atlético Nacional ha generado una movilización mediática y comercial sin precedentes en la capital antioqueña, centrada principalmente en la participación de la figura de Lionel Messi.

El evento, que iniciará a las 5:00 p. m. hora Colombia, ha sido catalogado por sus organizadores como “el partido de la historia”, debido a la presencia de Messi por parte del club estadounidense, contra el club más importante y ganador del país.

Transmisión y acceso: experiencia Sport Fest y espectáculos

Para los aficionados en Colombia, Latinoamérica y Estados Unidos, el compromiso contará con transmisión televisiva del canal RCN, WIN Sports (señal habitual) y bajo la modalidad de pago por evento (PPV) a través de WIN+ y la aplicación OneFootball. Las puertas del máximo escenario deportivo de los antioqueños se abrirán desde las 2:00 p. m. para permitir el ingreso ordenado de los asistentes que van a entrar al partido o quieran vivir toda la experiencia que hay alrededor.

Messi llegando en el bus al hotel donde se hospedó en Medellín en medio de miles de seguidores, a los cuales saludó. FOTO: Juan Pablo Álvarez Muñoz

Esta jornada incluye el denominado Sport Fest, un espacio diseñado con actividades para niños de las academias de Atlético Nacional y una exhibición de los trofeos oficiales del club. En la Plaza de Banderas se dispondrá de una zona de food trucks, demostraciones de fútbol freestyle y sesiones de autógrafos con integrantes de la plantilla del Inter Miami. La oferta de entretenimiento se complementará con presentaciones musicales en vivo. Los artistas confirmados para el show previo y durante el evento son Pipe Bueno, Agudelo 888, Wil Vélez, Manuela Morales y Hamilton.

Actualidad deportiva de los equipos

En el plano estrictamente futbolístico, el Inter Miami llega a Medellín con sus principales referentes: Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul. El conjunto estadounidense, actual campeón de la MLS, utiliza este amistoso como preparación para la defensa de su título tras la temporada 2025, ya que no han empezado la 2026. El equipo dirigido por Gerardo Martino aterriza en territorio colombiano luego de una derrota 3-0 frente a Alianza Lima en Perú, resultado que ha obligado al cuerpo técnico a acelerar ajustes colectivos. Por su parte, Atlético Nacional asume el reto como una oportunidad de medir fuerzas ante las figuras internacionales del club de Florida, en medio de su inicio en la liga colombiana.

Así es el hotel de lujo en donde se queda Messi en Medellín

Después de que Madonna en 2022 no encontrara un hotel en Medellín que le gustara para hospedarse mientras cumplía con ser la invitada estelar de Maluma en su primer Medallo en el Mapa, unas mentes creativas crearon el Wake BioHotel. “Este es un hotel en el que se podría quedar Madonna”, dijo alguno de los altos mandos de Drim, la empresa que construyó y ahora opera este innovador hotel ubicado en El Poblado en Medellín, al frente del centro comercial El Tesoro, al sur de la ciudad. Y es que, tras cranear la idea, inversionistas locales y extranjeros pusieron US$35 millones, todo de sus patrimonios, nada de deuda. Drim es el acrónimo de “Desarrollamos realidades irreverentes y memorables”.

La infraestructura del hotel donde se hospedó Messi en Medellín. FOTO: Cortesía

Pero, a todas estas, ¿cómo es el hotel? Cuenta con 40 apartamentos de lujo donde una noche puede costar $1.500.000. En los pisos de abajo hay habitaciones; en los de arriba, apartamentos, algunos con terraza. Las habitaciones son 109. Al ser un BioHotel, cuenta con una filosofía completamente diferente, por lo que el licor está prohibido. En las pequeñas neveras de las habitaciones hay agua de coco y vinagre de manzana, nada de cervezas o condones, como habría en un hotel común. Por otro lado, su infraestructura externa es diferente e innovadora. El edificio en forma de escalera (los pisos se van haciendo más pequeños entre más altos) es rodeado de plantas frondosas. Tiene materiales del suelo, con colores sobrios, grises y delicados; las paredes evocan la naturaleza.

Así son las habitaciones del BioHotel en Medellín. FOTO: Cortesía