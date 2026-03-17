Andrea Guzmán vuelve con serie grabada hace 10 años mientras debuta en gastronomía y como directora de teatro

Los primeros meses de 2026 han marcado el inicio de una gran etapa actoral para Andrea Guzmán: está en plena temporada de teatro con una obra que ha sido un éxito en taquilla y bien recibida por la crítica. Además, acaba de estrenar en el Teatro Nacional La Castellana Inmaduros, la primera obra que escribe y dirige, al tiempo que le dio apertura a su primer restaurante.
Lea: Por primera vez, los Premios India Catalina no premiarán telenovelas en 2026
Sin embargo, hubo algo que la tomó por sorpresa: una serie cómica de 60 capítulos, grabada hace casi diez años, finalmente fue estrenada, cuando muchos de los actores que hicieron parte de su elenco ya habían perdido la esperanza de verla al aire. Se trata de Manual para ninjas, una producción de Caracol que ahora comienza a estar disponible a través de su plataforma de streaming, Ditu, aunque nunca fue emitida en la pantalla principal del canal.
Es una comedia llena de color en la que un grupo de personas intenta superar sus miedos más profundos a través de las enseñanzas que encuentran en una escuela de ninjas ubicada en un barrio popular de la capital. Guzmán habló sobre su participación en esta serie, así como de su presente en el teatro, su debut como directora y su nueva faceta como empresaria gastronómica.