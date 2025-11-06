Si Nacional y Medellín clasifican a las finales de la Copa y Liga, los partidos estaría en riesgo de no jugarse en el Atanasio, ¿por qué?

Solo un equipo del fútbol colombiano tiene estadio propio: Deportivo Cali. El resto de elencos le pagan arriendo a las administraciones de las ciudades o municipios donde juegan. Esos escenarios deportivos son, por lo general, las locaciones de eventos culturales de amplia magnitud como conciertos de artistas. Ha ocurrido muchas veces que las fechas de los partidos, programadas con antelación, debieron ser cambiadas por estos eventos.
Los equipos tradicionales de Antioquia (DIM y Nacional), son de los que más se han visto afectados por el tema. El pasado 4 de octubre, por ejemplo, el Medellín no pudo disputar su partido contra Santa Fe válido por la fecha 14 de la Liga debido a que en el Atanasio Girardot se realizaba el concierto del artista vallenato Silvestre Dangond. Eso llevó a que se apretara el calendario de la Liga.
Entérese: No es solo el techo: estos serán todos los cambios que tendrá el Atanasio Girardot