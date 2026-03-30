“No hemos ganado nada todavía”: Diego Arias y Edwin Cardona, en sintonía tras el triunfo de Nacional en Pasto

Atlético Nacional consiguió un triunfo de gran valor en su visita al Deportivo Pasto, un resultado que no solo le permite sumar tres puntos importantes en la tabla y mantenerse en el liderato, sino también clasificar de manera anticipada a los playoffs. Tanto el técnico Diego Arias como Edwin Cardona coincidieron en destacar el compromiso colectivo, la capacidad de adaptación y la madurez para competir en un escenario exigente. El entrenador valoró especialmente la forma en que su equipo interpretó el partido ante un rival directo y en condición de local. “Hicimos un gran trabajo contra un gran rival. Por algo está peleando la punta”, afirmó Arias, resaltando además la dificultad del compromiso: “Es rescatable venir a quitarles puntos cuando no habían perdido de local”. Para el técnico, el triunfo se explica en la capacidad del grupo para ajustar el plan de juego con el desarrollo del partido.

En su análisis, Arias destacó que Nacional supo equilibrar intensidad defensiva y claridad en ataque. “Uno de los varios aspectos que el equipo hizo muy bien fue defender de la forma que el partido lo pedía, con toda la intensidad, toda la decisión y toda la coordinación”, explicó, subrayando que el equipo también tuvo lectura para atacar en los momentos precisos. Sin embargo, fue claro en que no hubo dominio absoluto: “No creo que haya sido un partido de control total, porque nos enfrentamos a un buen equipo en su casa”. El técnico también puso énfasis en el espíritu colectivo del plantel, destacando la entrega de todos los jugadores sin distinción de roles. “Todos los jugadores están dispuestos en cada momento a trabajar en equipo”, señaló, agregando que incluso futbolistas ofensivos asumieron tareas defensivas: “Vimos jugadores como Edwin, Alfredo o Asprilla comprometidos realmente en el momento de defender”. Para Arias, esa mentalidad es clave en el proceso que está construyendo el equipo.

Por su parte, Edwin Cardona resaltó la importancia del triunfo desde la perspectiva del grupo y la confianza. “Muy orgulloso de mi equipo, hicimos un gran trabajo contra un gran rival”, aseguró el volante, destacando el valor de sumar en una plaza complicada: “Es rescatable venir a quitarles puntos cuando no habían perdido de local”. Cardona también subrayó la madurez del equipo para manejar un partido intenso sin perder la calma. “No era entrar en ese juego, es la tranquilidad, creo que no lo hicimos nunca”, dijo, haciendo referencia a la capacidad del grupo para evitar caer en provocaciones y sostener la idea de juego.