“No hemos ganado nada todavía”: Diego Arias y Edwin Cardona, en sintonía tras el triunfo de Nacional en Pasto

Atlético Nacional consiguió un triunfo de gran valor en su visita al Deportivo Pasto, un resultado que no solo le permite sumar tres puntos importantes en la tabla y mantenerse en el liderato, sino también clasificar de manera anticipada a los playoffs.
Tanto el técnico Diego Arias como Edwin Cardona coincidieron en destacar el compromiso colectivo, la capacidad de adaptación y la madurez para competir en un escenario exigente.
El entrenador valoró especialmente la forma en que su equipo interpretó el partido ante un rival directo y en condición de local. “Hicimos un gran trabajo contra un gran rival. Por algo está peleando la punta”, afirmó Arias, resaltando además la dificultad del compromiso: “Es rescatable venir a quitarles puntos cuando no habían perdido de local”. Para el técnico, el triunfo se explica en la capacidad del grupo para ajustar el plan de juego con el desarrollo del partido.