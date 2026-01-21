Más que un fichaje: Eduard Bello y la tradición venezolana en Nacional

La llegada de Eduard Bello a Atlético Nacional no es una más dentro del mercado de fichajes. El extremo venezolano aterriza en Medellín con una responsabilidad clara: mantener el buen legado que los futbolistas de su país han construido en el club verdolaga, una historia que, salvo una excepción, ha dejado más satisfacciones que deudas. Antes de Bello, cinco venezolanos vistieron la camiseta de Nacional: José Manuel Rey, Jorge Rojas, Alejandro Guerra, Ronaldo Lucena y Eric Ramírez. De ellos, solo Lucena quedó en deuda, en gran parte por su juventud y las lesiones que frenaron su proceso. Los demás, cada uno en su contexto, cumplieron y dejaron huella.



Jorge Rojas y José Manuel Rey: los pioneros de la muralla vinotinto

El primero en romper una larga etapa de plantillas compuestas casi exclusivamente por futbolistas colombianos fue Jorge Rojas. El lateral-volante zurdo llegó a Nacional y rápidamente se convirtió en un jugador diferencial. Su pegada, ubicación en el campo y liderazgo le dieron un salto de calidad al ataque verde. Fue finalista de la Liga II-2004 y campeón de la Liga I-2005, siendo parte importante de ese equipo competitivo que marcó época.

Con la camiseta verdolaga, Rojas disputó 52 partidos y anotó 3 goles. Su ciclo en el club terminó en diciembre de 2006, cuando regresó al Caracas FC, pero su paso quedó como el punto de partida del vínculo entre Nacional y el fútbol venezolano. El segundo en la lista fue José Manuel Rey, zaguero central que llegó en 2006 para reforzar al equipo que disputaba la Copa Libertadores. El defensor caraqueño mostró jerarquía, buen juego aéreo y capacidad goleadora para su posición: 16 partidos y 3 goles. Sin embargo, el contexto deportivo no lo acompañó y, para el segundo semestre de ese año, regresó también al Caracas.



Alejandro “Lobo” Guerra: el histórico campeón de Copa Libertadores

El gran salto llegó en 2014 con la incorporación de Alejandro “el Lobo” Guerra, un descubrimiento de Pompilio Páez que arribó procedente del Mineros de Guayana. Guerra fue de menos a más hasta convertirse en una pieza fundamental del mejor Nacional de la historia reciente. En 2016, tocó el cielo al ganar la Copa Libertadores, convirtiéndose en el primer venezolano en levantar el trofeo y, además, siendo elegido mejor jugador del torneo. Con Nacional, Guerra disputó 89 partidos, marcó 16 goles y entregó 13 asistencias. A su palmarés sumó la Liga II-2015, la Superliga, la Copa Colombia 2016, dos subtítulos de Copa Sudamericana y un tercer lugar en el Mundial de Clubes. En 2017 fue transferido al Palmeiras por 10 millones de dólares, una de las ventas más importantes del club.

El cuarto venezolano fue Ronaldo Lucena, quien llegó con cartel tras ser uno de los destacados del Mundial Sub-20 de Corea del Sur 2017, donde Venezuela fue subcampeona. Juan Manuel Lillo confió en él, pero las lesiones truncaron su desarrollo. Apenas jugó cinco partidos, fue cedido a Deportivo Táchira y Jaguares, y terminó su contrato en 2020. Hoy milita en el Deportivo Lara de su país. El antecedente más reciente es Eric Ramírez, quien llegó en julio de 2023 cedido desde el Dinamo de Kiev, con opción de compra. Su impacto fue inmediato. Debutó el 3 de agosto en Libertadores ante Racing, en una victoria 4-2, y pocos días después marcó su primer gol frente al Deportivo Cali. Siguieron anotaciones ante Pasto, La Equidad, Santa Fe, Envigado —con doblete— y América de Cali. Ramírez fue clave en la Copa Colombia 2023: anotó en semifinales ante Pereira y convirtió el penal decisivo en la final contra Millonarios, que le dio el título a Nacional. Cerró su ciclo como uno de los delanteros más determinantes del semestre.

El desafío de Eduard Bello: contrato y expectativas hasta 2027