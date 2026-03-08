x

Kevin Gómez, la promesa de 16 años que ya domina la lucha libre en Colombia

El antioqueño ya triunfa ante rivales de mayor edad. Se acaba de imponer en el Nacional de lucha en Medellín y espera competir en el Panamericano en Panamá este año. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles-2028, su principal objetivo.

  Kevin Gómez, el antioqueño con corazón de luchador y alma de campeón. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Kevin Gómez, el antioqueño con corazón de luchador y alma de campeón. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
  • Kevin entrenando con Emiliana Osorio, otra de las promesas de Colombia en lucha libre y quien ya fue campeona mundial de jiu-jitsu. Foto Manuel Saldarriaga
    Kevin entrenando con Emiliana Osorio, otra de las promesas de Colombia en lucha libre y quien ya fue campeona mundial de jiu-jitsu. Foto Manuel Saldarriaga
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Kevin Adrián Gómez Ruiz es tan apasionado por el deporte que, aunque esté lloviendo o tenga alguna dolencia física, no se queda en casa. Si no puede entrenar, al menos acude al escenario para observar el trabajo de sus compañeros o escuchar las indicaciones de sus entrenadores. Para él, cada día cuenta.

Vive en el barrio Pedregal, en Itagüí. Después de salir de clases en el colegio, toma tres transportes y camina varias cuadras para llegar a su sitio de entrenamiento. La jornada termina cerca de las 10:30 de la noche. Con apenas 16 años, repite esa rutina cinco veces por semana.

El esfuerzo ya empieza a dar frutos. Kevin se abre paso ante rivales de mayor edad en la lucha libre colombiana, disciplina en la que incursionó hace seis años. Y desde 2023 también construye su camino en el jiu-jitsu, modalidad en la que comienza a ganarse respeto.

El pasado fin de semana, en el Campeonato Nacional de lucha disputado en Medellín, Gómez se consagró campeón en la división de los 60 kilogramos, estilo grecorromano, tras imponerse en la final al vallecaucano Dilan Alexis Ramírez.

Lea: Emiliana Osorio, la joven que triunfa en jiu-jitsu y lucha libre

Fue la confirmación de su progreso, de su evolución técnica y de su fortaleza mental, como lo resalta su entrenador, Jhon Henry Orozco.

“Es uno de los mejores luchadores del país. Ya se ganó un nombre por sus triunfos y por sus condiciones técnicas. Pero además destaco que es una gran persona: sencillo, humilde, sin vicios. Va por buen camino; debe quemar sus etapas, pero tiene todo para triunfar. En su categoría nadie le gana; en Intercolegiados no tiene rival, y muchos de sus combates los resuelve en 10 o 15 segundos”, afirma Orozco, quien agrega que Kevin es tan avanzado que incluso aporta en la formación de otros deportistas.

Con metas claras

Desde 2025, Kevin, quien ya luce las orejas de coliflor, deformadas por el rigor de los combates, integra la Selección Antioquia de lucha. Ahora apunta a consolidarse en la Selección Colombia, a la que representará en el Campeonato Panamericano que se realizará este año en Panamá.

“Ser campeón nacional a mi edad es una sensación muy bonita. Ese triunfo me demuestra que con empeño sí se puede lograr lo que uno desea. Es muy satisfactorio porque se abren nuevas oportunidades, entre ellas representar al país. Mi gran sueño es estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles-2028”, comenta el estudiante de décimo grado de la Institución Educativa María Josefa Escobar, de Itagüí, quien además hace parte de la Academia Gracie Colombia.

Kevin entrenando con Emiliana Osorio, otra de las promesas de Colombia en lucha libre y quien ya fue campeona mundial de jiu-jitsu. Foto Manuel Saldarriaga
Kevin entrenando con Emiliana Osorio, otra de las promesas de Colombia en lucha libre y quien ya fue campeona mundial de jiu-jitsu. Foto Manuel Saldarriaga

Gómez siguió los pasos de su hermana, Isabel Camila, quien brilló en la lucha libre y fue campeona nacional antes de fallecer a los 15 años.

“Ella me motiva desde el cielo. También mi mamá, que se sacrifica para sacarme adelante, y personas a las que les guardo mucha gratitud, como mi entrenador Jhon Henry o David Osorio, practicante de jiu-jitsu, quienes me han tendido la mano para que siga firme y no descuide el deporte”, expresa el joven de tez morena y quien luce un corte de cabello moderno (taper fade), con un desvanecido enfocado en las patillas.

Su madre trabaja en un restaurante y, en ocasiones, también los fines de semana, para garantizar la alimentación que le permita a Kevin mantener su peso ideal y cubrir los gastos de competencia.

“Yo lucho por ella y por mis sueños. Eso me mantiene fuerte para no desfallecer. Quiero ser campeón mundial y olímpico”, concluye Kevin, una de las promesas del deporte colombiano y un talento que, como insiste su entrenador, hay que cuidar y guiar.

Gratos resultados

Kevin Adrián Gómez Ruiz viene logrando gratos resultados en el deporte de combate. En el Medellín Pro Brazilian Jiu-Jitsu, en 2023 fue campeón en las modalidades Gi (kimono) y No Gi (sin kimono) en los -69 kg, arriba de su peso actual. En este mismo deporte, en 2025, fue tercero en un internacional en Ecuador.

También se clasificó para representar a Colombia el año pasado en eventos en El Salvador y Argentina, en lucha libre. En noviembre, en un Festival Nacional en Cartagena, en sub-20 y en Cartagena, fue medalla de plata.

Siga leyendo: Emiliana Osorio, la niña antioqueña que desafía su edad y peso para brillar en el jiu-jitsu mundial

Temas recomendados

Deportes
Lucha
Medellín
