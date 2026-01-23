El juego entre Nacional y Jaguares fue reprogramado: ¿por qué y cuándo vuelve a jugar el Verde?

Atlético Nacional debía enfrentar a Jaguares de Córdoba en la segunda fecha de la Liga BetPlay este lunes 26 de enero, en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, la Dimayor confirmó que el compromiso tuvo que ser reprogramado, alterando la planificación inicial del campeonato. El conjunto verdolaga viene de debutar con una sólida victoria 4-0 frente a Boyacá Chicó en condición de local y nuevamente estaba programado para jugar en casa ante el equipo felino. El encuentro estaba pactado para las 8:00 p.m. (hora de Colombia), con todo previamente confirmado por la organización.

No obstante, un evento ajeno al fútbol cambió los planes. El estadio Atanasio Girardot será escenario de los conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny los días 23, 24 y 25 de enero, situación que impidió que el escenario deportivo estuviera disponible en los tiempos establecidos para la disputa del partido. Ante este panorama, la Dimayor informó que el compromiso no podrá llevarse a cabo debido a que el estadio no será entregado a tiempo por parte de los organizadores del evento musical. Según explicó el ente rector del fútbol profesional colombiano, el incumplimiento contravino los plazos previamente acordados con el INDER de Medellín y que habían sido notificados oportunamente. “Lo anterior debido al incumplimiento de la entrega del estadio por parte del organizador del evento, de acuerdo a las fechas a las que se había comprometido con el INDER de Medellín, y que habían sido notificadas oportunamente a DIMAYOR”, señaló la entidad en su comunicado oficial. Además, agregó que se trata de “una situación totalmente ajena a la DIMAYOR, que afecta gravemente la planificación previa del campeonato y perjudica a los clubes participantes del encuentro deportivo”.

Finalmente, la Dimayor confirmó que el partido entre Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba se disputará el lunes 6 de abril, en una fecha que será clave dentro del calendario del torneo.