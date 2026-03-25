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Así avanza la tabla de posiciones tras las victorias de Junior y Pasto, a la espera del partido entre América y Llaneros

Este viernes arranca la fecha 14 de la Liga Betplay, que tiene a Atlético Nacional y Pasto como líderes.

  • Pasto ganó como visitante ante Fortaleza y es colíder de la Liga Betplay con Atlético Nacional, ambos con 27 puntos. FOTO COLPRENSA
    Pasto ganó como visitante ante Fortaleza y es colíder de la Liga Betplay con Atlético Nacional, ambos con 27 puntos. FOTO COLPRENSA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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Las victorias de Junior 2-0 ante Bucaramanga y de Pasto 1-2 en su visita a Fortaleza dejaron a ambos equipos fuertes entre los ocho de la tabla.

Pasto igualó en puntos a Atlético Nacional, llegó a 27, mientras que los Tiburones saltaron a la cuarta casilla al sumar 22 unidades.

Jannenson Sarmiento a los 43 minutos y Teófilo Gutiérrez a los 47 fueron los encargados de marcar para la victoria de Junior, en el Romelio Martínez ante los Búcaros, para recuperar la sonrisa de los hinchas tiburones que venían de una dura derrota ante Medellín.

En el estadio de Techo, el Pasto, que se muestra como uno de los equipos sorpresa de la temporada, venció 1-2 a Fortaleza con tantos de Mateo Garavito a los 27 minutos y Diego Chávez a los 83; además, en el cierre del juego, en el tiempo de reposición, ocurrieron dos expulsiones para el visitante, Santiago Jiménez a los 90+2 y Wilson Morelo a los 90+6, respectivamente.

Con estos resultados, la tabla queda liderada por Atlético Nacional con 27 puntos y un partido aplazado, seguido por Pasto con las mismas unidades. En el tercer lugar aparece Once Caldas con 23 puntos, seguido por Junior con 22, Internacional de Bogotá con 21 y con 20 unidades están Millonarios, América y Deportes Tolima.

El cuadro americano juega este miércoles en el Pascual Guerrero ante Llaneros, para el cierre de la fecha 13 de la Liga Betplay.

¿Cuándo empieza la fecha 14 de la Liga Betplay?

Este viernes 27 de marzo arranca la jornada 14 con los duelos Águilas Doradas-Alianza, a las 4:00 de la tarde en el estadio Cincuentenario, y Bucaramanga-Santa Fe, a las 8:10 de la noche, en el estadio Américo Montanini.

El sábado se desarrollarán tres juegos: Cúcuta recibe a Chicó en el General Santander, a las 4:00 de la tarde; luego, Tolima ante Jaguares, a las 6:10 de la tarde, y Cali-Pereira, desde el estadio Palmaseca a las 8:20 de la noche.

El domingo se disputarán los duelos Internacional de Bogotá ante Junior, a las 4:10 de la tarde; mientras que Pasto recibirá a Atlético Nacional, a las 6:20 de la tarde, y Llaneros ante Once Caldas en el estadio Bello Horizonte, a las 8:30 de la noche.

Finalmente, el lunes se harán los compromisos DIM-América en el estadio Atanasio Girardot, a las 6:10 de la tarde, y Millonarios-Fortaleza en El Campín, a las 8:20 de la noche.

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