Así va la tabla de posiciones, Nacional sigue líder y Millonarios octavo, con dos partidos más que varios rivales

Disputados dos juegos de la fecha 12 que se desarrollará hasta este viernes, Atlético Nacional se mantiene como líder del torneo con 24 puntos y un partido menos disputado, mientras que Millonarios se metió, parcialmente, entre los ocho, al llegar a 17 puntos y con dos partidos más que varios rivales.
Once Caldas, que no pudo jugar el duelo ante Bucaramanga como estaba previsto inicialmente el martes por temas de conexiones aéreas, lo hará este miércoles y es el único equipo que le puede quitar el liderato al Verde paisa, ya que de ganar llegaría a 25 unidades.
Los dirigidos por Hernán Darío Herrera jugarán en el Américo Montanini este miércoles a las 7:30 de la noche.