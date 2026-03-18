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Así va la tabla de posiciones, Nacional sigue líder y Millonarios octavo, con dos partidos más que varios rivales

La fecha 12 de la Liga se complementa con duelos este miércoles, jueves y viernes.

  • Atlético Nacional se mantiene como líder de la Liga Betplay, con un partido aplazado y tras perder ante Millonarios por la fecha 12. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Atlético Nacional se mantiene como líder de la Liga Betplay, con un partido aplazado y tras perder ante Millonarios por la fecha 12. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Disputados dos juegos de la fecha 12 que se desarrollará hasta este viernes, Atlético Nacional se mantiene como líder del torneo con 24 puntos y un partido menos disputado, mientras que Millonarios se metió, parcialmente, entre los ocho, al llegar a 17 puntos y con dos partidos más que varios rivales.

Once Caldas, que no pudo jugar el duelo ante Bucaramanga como estaba previsto inicialmente el martes por temas de conexiones aéreas, lo hará este miércoles y es el único equipo que le puede quitar el liderato al Verde paisa, ya que de ganar llegaría a 25 unidades.

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera jugarán en el Américo Montanini este miércoles a las 7:30 de la noche.

En la jornada de este día también aparecen los duelos Pasto-Chicó, a las 4:10 de la tarde, en el estadio Libertad, luego, a las 6:20 será el juego entre Internacional de Bogotá y Deportivo Pereira en el Metropolitano de Techo y cerrará la jornada el compromiso entre Deportivo Cali y Santa Fe, en Palmaseca a las 8:30 de la noche.

El jueves además del duelo entre DIM y Junior que cierran la jornada a las 8:30 de la noche, desde el Atanasio Girardot, se tendrán los juegos de Alianza-Jaguares, a las 4:10 de la tarde, en el Armando Maestre y el Deportes Tolima tendrá la visita de Fortaleza, en el Manuel Murillo Toro desde las 6:20 de la tarde.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo vienen de ganar como visitantes ante Jaguares.

Finalmente la fecha quedará completa el viernes con el duelo de Águilas Doradas ante América en el estadio Cincuentenario de Medellín.

Los dirigidos por Diego Arias tienen 24 puntos y +14 goles a favor es líder, mientras que Once Caldas con 22 unidades tiene +10 goles a favor y Pasto con 21 unidades aparece con +2.

En la cuarta casilla aparece Internacional de Bogotá con 20 puntos y también +2 de diferencia, seguido por Junior con 19 unidades y +1. Bucaramanga es sexto con 18 puntos y +10, mientras que América y Millonarios aparecen con 17 puntos, el primero con +7 y los Diablos Rojos con +6.

Aunque hay que aclarar que los Embajadores son los únicos que están al día con las fechas, ya que los demás equipos tienen 11 o 10 juegos disputados.

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