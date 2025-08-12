“Mataron la esperanza”: así fue el homenaje al senador y precandidato Miguel Uribe en un partido del fútbol colombiano

En la madrugada de este lunes 11 de agosto, el país se paralizó la noticia del fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, a la edad de 39 años. El país le ha rendido homenaje y el Fútbol Profesional Colombiano no fue la excepción. Uribe, quien fue víctima de un atentado armado en su propio evento político en el barrio Modelia de Bogotá el pasado 7 de junio, no pudo superar las graves heridas causadas por los tres disparos que recibió, siendo el de la cabeza el más delicado. Le puede interesar: ¡Medellín se tiñó de verde! La locura de la hinchada de Nacional antes del choque con Sao Paulo Durante más de dos meses, el político colombiano luchó por su vida en la unidad de cuidados intensivos del hospital Fundación Santa Fe, en la capital del país, pero finalmente sucumbió a sus graves lesiones a la 1:56 a. m.

Miguel Uribe fue abaleado durante un evento político en el barrio Modelia de Bogotá. FOTO: Colprensa y captura video de redes sociales

La noticia generó una ola de mensajes de condolencia en todos los sectores, pero fue su esposa, María Claudia Tarazona, quien conmovió al país con un emotivo y desgarrador mensaje en sus redes sociales. “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro”, escribió Tarazona. La viuda del político también expresó su profundo dolor y la esperanza de un futuro reencuentro. “Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad”, concluyó.

Boyacá Chicó se unió al luto por Miguel con un sentido homenaje

La tragedia no fue ajena al deporte nacional, y el fútbol colombiano se unió a las condolencias de una forma inesperada en uno de sus encuentros. En la noche de este mismo 11 de agosto, antes del partido por la fecha 6 de la Liga BetPlay entre Boyacá Chicó y La Equidad en el estadio La Independencia de Tunja, los jugadores del equipo boyacense rindieron un emotivo homenaje a Uribe Turbay.

Los futbolistas salieron al campo portando dos pancartas idénticas con la imagen del senador y un mensaje claro: “Mataron la esperanza”. El gesto, que rápidamente se viralizó en las redes sociales del club, acompañaba otra frase de despedida. “Que en paz descanse, senador Miguel Uribe Turbay”. Este acto simbólico de un equipo de fútbol sirvió para visibilizar el impacto de la muerte del político más allá del ámbito tradicional, mostrando que la conmoción se extendió a todos los rincones de la sociedad.