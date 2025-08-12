“Mataron la esperanza”: así fue el homenaje al senador y precandidato Miguel Uribe en un partido del fútbol colombiano

En la madrugada de este lunes 11 de agosto, el país se paralizó la noticia del fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, a la edad de 39 años. El país le ha rendido homenaje y el Fútbol Profesional Colombiano no fue la excepción.
Uribe, quien fue víctima de un atentado armado en su propio evento político en el barrio Modelia de Bogotá el pasado 7 de junio, no pudo superar las graves heridas causadas por los tres disparos que recibió, siendo el de la cabeza el más delicado.
Durante más de dos meses, el político colombiano luchó por su vida en la unidad de cuidados intensivos del hospital Fundación Santa Fe, en la capital del país, pero finalmente sucumbió a sus graves lesiones a la 1:56 a. m.