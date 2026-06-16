No solo por Irán: Siguen las críticas a Fifa por trato a jugadores y aficionados en el Mundial 2026

No solo es el acoso y las restricciones que le impuso Estados Unidos a las selecciones de Irán, Costa de Marfil, Sudáfrica y otros países, sino que también los controles han sido abusivos con selecciones como Uruguay. El técnico de Irán, Amir Ghalenoei, dijo en rueda de prensa que son la selección más oprimida y maltratada del Mundial, empezando por el tema de los viajes que deben hacer para cada compromiso y los excesivos controles que les han hecho en emigración. También le puede interesar: Prográmese | Estos son los partidos de este martes 16 de junio en el Mundial de Norteamérica 2026 Además, a los aficionados que lograron llegar a Los Ángeles para el duelo de su selección fueron sometidos a abusos policiales, pues además de quitarles las banderas con las que esperaban apoyar a sus jugadores, fueron obligados a salir rápidamente del escenario. Los jugadores, por su parte, no pudieron ni hacer la debida recuperación, pues tras el juego y la rueda de prensa fueron sacados de inmediato del escenario para que tomaran rumbo a México, donde se han concentrado, tras impedírseles el ingreso y la permanencia en Estados Unidos.

Tras meses de incertidumbre provocadas por la guerra en Oriente Medio, Irán debutó el lunes en el Mundial, después de haber tenido que trasladar a última hora su campo base de Arizona, en el sur de Estados Unidos, a Tijuana, en el norte de México, y vio cómo las autoridades migratorias estadounidenses denegaban el visado a una quincena de miembros de su delegación.

La estrella del Team Melli, Mehdi Taremi, también explotó en la zona mixta, denunció el “desastre logístico” que está sufriendo el equipo, que nada más acabar el partido debe regresar a Tijuana, desde donde tendrá que volar de nuevo en unos días para enfrentarse a Bélgica en Los Ángeles el próximo domingo. “Es mucho estrés para los jugadores, tenemos poco apoyo, creo que la FIFA podría haberlo hecho mejor”, declaró el actual goleador del Olympiacos griego. Lea también: ¡La gran sorpresa del Mundial! España empató 0-0 contra Cabo Verde en su debut mundialista “Uno de nuestros analistas tiene que venir a hacer de responsable ante la prensa, todo esto es un desastre”, en cuanto a logística, lamentó, sin querer, sin embargo, recurrir a “excusas” para explicar el empate ante Nueva Zelanda. “Estamos cansados de esta situación, hemos tenido muchos problemas estos últimos meses, solo queremos paz, alegría, ¿no son esos los eslóganes de la FIFA?”, reiteró el delantero estrella de 33 años, quien reveló que el presidente de la instancia rectora del fútbol, Gianni Infantino, había visitado a los jugadores en el vestuario. “Le pedimos las mismas cosas (...) él quiere ayudar, pero hay otros problemas” que les frenan, dijo sin mencionar directamente a la administración estadounidense. Lea más: ¿Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que frustró a España y se volvió viral? Taremi también agradeció “a los aficionados de Los Ángeles”, que alentaron con fuerza al Team Melli, pese a que varios cientos de opositores al régimen de Teherán se manifestaron fuera y dentro del estadio y abuchearon el himno iraní y mostraron banderas prerrevolucionarias.

Aunque el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, bajó al camerino de Irán, tras el empate 2-2 contra Nueva Zelanda, para felicitarlos por estar en el Mundial, dando un mensaje positivo, el descontento de jugadores y cuerpo técnico fue general, por el trato que están recibiendo en la competencia. Pero no solo los iraníes o los africanos son los que están sufriendo con los excesivos controles de ingreso; a los jugadores de la selección de Uruguay los sometieron a inspección de sus equipajes con perros antinarcóticos.

Ghana protestó por negativa de Canadá para visar a Thomas Partey

Ghana elevó una queja formal ante Canadá por su negativa a expedir un visado al jugador Thomas Partey para disputar el Mundial 2026, informó el ministro de Asuntos Exteriores del país africano este sábado. El jugador de 32 años será juzgado por violación y agresión sexual en 2027 en Reino Unido. “Ghana envió una nota oficial de protesta” a Canadá, pidiéndole que revocara esta “desafortunada decisión”, precisó el ministro ghanés de Asuntos Exteriores, Sam Okudzeto Ablakwa. Excentrocampista del Arsenal, actualmente en el Villarreal, en la liga española, Partey no podrá viajar a Toronto, donde Ghana iniciará su Mundial el 17 de junio contra Panamá. Puede leer: Esta es la historia detrás de la demanda por $5.000 millones que perdió El Pibe y 12 jugadores más Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Preguntas y respuestas