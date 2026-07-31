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Asesinaron a adulta mayor e intentaron hacer pasar su muerte como suicidio en Manrique, Medellín

Las autoridades capturaron al presunto responsable de los hechos, quien sería el hijo de la víctima, aunque inicialmente por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

  • Dentro de estos edificios, en el barrio Manrique Central, ocurrió la muerte de Luz Rocío Posada Henao, de 77 años. FOTO: GOOGLE MAPS
    Dentro de estos edificios, en el barrio Manrique Central, ocurrió la muerte de Luz Rocío Posada Henao, de 77 años. FOTO: GOOGLE MAPS
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 5 horas
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Con un impacto en la cabeza fue encontrada en su cama una mujer de 77 años en el barrio Manrique Central, nororiente de Medellín. A las autoridades les reportaron el caso como un suicidio, pero cuando los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana hicieron la inspección judicial, establecieron que a ella la habrían asesinado.

El reporte de la muerte se produjo a las 2:53 de la mañana de este viernes en un conjunto residencial ubicado en la carrera 45 con la calle 66, en el sector de Palos Verdes, en el nororiente de Medellín. Por este hecho, las autoridades capturaron al hijo de la víctima, a quien estarían investigando por este caso.

De acuerdo con el reporte judicial, en la madrugada las autoridades recibieron una llamada a la línea de emergencias 123, efectuada por el hijo de la víctima, quien habría reportado que su progenitora, identificada como Luz Rocío Posada Henao, habría acabado con su vida usando un arma de fuego.

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Cuando la Policía llegó a la propiedad, empezó con las indagaciones correspondientes y dejó el hecho como un homicidio, al encontrar inconsistencias en las características de cuando una persona atenta contra su vida con un arma de fuego.

El cuerpo de la víctima, además, estaba sobre una cama y cubierto con una cobija de varios colores, lo cual también estaría siendo investigado para establecer si hubo alguna alteración de la escena judicial.

Ante esta situación, agentes de la Policía Metropolitana procedieron con la captura de Larry Gómez Posada, de 51 años, inicialmente por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Se espera el dictamen definitivo por parte de Medicina Legal para establecer su responsabilidad en la muerte de su mamá.

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Así mismo, las autoridades le incautaron el revólver y 13 cartuchos de esta arma de fuego que serían propiedad de este hombre, como parte del proceso investigativo que se llevará a cabo para esclarecer la muerte de esta adulta mayor, quien era pensionada.

El procesado tenía antecedentes judiciales como víctima por los delitos de lesiones personales (19 de febrero de 2023) y por hurto (6 de agosto de 2008). En próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías para responder, inicialmente, por el tema del arma de fuego que habría estado implicada en la muerte de su mamá.

Con el asesinato de esta mujer, ya son 17 las que han sido asesinadas este año en Medellín, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc). El año pasado, a la fecha, se contabilizaban 21 casos.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué las autoridades investigan como homicidio la muerte de una mujer de 77 años en Manrique si inicialmente fue reportada como un suicidio?
Los investigadores de la Sijín encontraron inconsistencias entre la escena y las características habituales de un suicidio con arma de fuego. Por esa razón, el caso fue reclasificado como un presunto homicidio y se abrió una investigación judicial.
2. ¿Quién era la mujer hallada muerta en el barrio Manrique Central de Medellín?
La víctima fue identificada como Luz Rocío Posada Henao, de 77 años. Era pensionada y fue encontrada sin vida en su vivienda, ubicada en el sector de Palos Verdes, en la comuna de Manrique.
3. ¿Por qué fue capturado el hijo de la mujer encontrada muerta en Manrique?
Larry Gómez Posada, de 51 años, fue capturado inicialmente por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Las autoridades también investigan si tendría alguna responsabilidad en la muerte de su madre, aunque el dictamen definitivo de Medicina Legal aún está pendiente.

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