Asesinaron a adulta mayor e intentaron hacer pasar su muerte como suicidio en Manrique, Medellín

El reporte de la muerte se produjo a las 2:53 de la mañana de este viernes en un conjunto residencial ubicado en la carrera 45 con la calle 66, en el sector de Palos Verdes, en el nororiente de Medellín. Por este hecho, las autoridades capturaron al hijo de la víctima, a quien estarían investigando por este caso.

Con un impacto en la cabeza fue encontrada en su cama una mujer de 77 años en el barrio Manrique Central, nororiente de Medellín. A las autoridades les reportaron el caso como un suicidio, pero cuando los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana hicieron la inspección judicial, establecieron que a ella la habrían asesinado.

De acuerdo con el reporte judicial, en la madrugada las autoridades recibieron una llamada a la línea de emergencias 123, efectuada por el hijo de la víctima, quien habría reportado que su progenitora, identificada como Luz Rocío Posada Henao, habría acabado con su vida usando un arma de fuego.

Entérese: ¡Sanción ejemplar! 50 años de cárcel a hombre que mató a su madre y su abuela en Girardota

Cuando la Policía llegó a la propiedad, empezó con las indagaciones correspondientes y dejó el hecho como un homicidio, al encontrar inconsistencias en las características de cuando una persona atenta contra su vida con un arma de fuego.

El cuerpo de la víctima, además, estaba sobre una cama y cubierto con una cobija de varios colores, lo cual también estaría siendo investigado para establecer si hubo alguna alteración de la escena judicial.

Ante esta situación, agentes de la Policía Metropolitana procedieron con la captura de Larry Gómez Posada, de 51 años, inicialmente por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Se espera el dictamen definitivo por parte de Medicina Legal para establecer su responsabilidad en la muerte de su mamá.

Le puede interesar: Le dieron 44 años de cárcel a un hombre por asesinar a su expareja y a su hijastro en Itagüí

Así mismo, las autoridades le incautaron el revólver y 13 cartuchos de esta arma de fuego que serían propiedad de este hombre, como parte del proceso investigativo que se llevará a cabo para esclarecer la muerte de esta adulta mayor, quien era pensionada.