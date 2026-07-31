Asesinaron a adulta mayor e intentaron hacer pasar su muerte como suicidio en Manrique, Medellín

Con un impacto en la cabeza fue encontrada en su cama una mujer de 77 años en el barrio Manrique Central, nororiente de Medellín. A las autoridades les reportaron el caso como un suicidio, pero cuando los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana hicieron la inspección judicial, establecieron que a ella la habrían asesinado.
El reporte de la muerte se produjo a las 2:53 de la mañana de este viernes en un conjunto residencial ubicado en la carrera 45 con la calle 66, en el sector de Palos Verdes, en el nororiente de Medellín. Por este hecho, las autoridades capturaron al hijo de la víctima, a quien estarían investigando por este caso.