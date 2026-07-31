hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin De agricultores a empresarios: una diáspora del Oriente antioqueño que llega hasta la China

hace 2 horas

2026-07-31 10:9:24

Son los “mandacallar” en el comercio de Medellín y de capitales como Bogotá y Cali. Detectan negocio donde otros ven aridez y se mueven en China como si fuera su casa....