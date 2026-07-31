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De villano a héroe: Álvaro Montero, protagonista en la clasificación de Boca a octavos de la Sudamericana

Después de una semana marcada por las críticas, el arquero colombiano respondió con una actuación decisiva en la tanda de penales y condujo a Boca Juniors a los octavos de final de la Copa Sudamericana, evitando una nueva frustración internacional para el club argentino.

  • Álvaro Montero y el respaldo de sus compañeros en Boca. FOTO: X-BOCA
    Álvaro Montero y el respaldo de sus compañeros en Boca. FOTO: X-BOCA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 38 minutos
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En cuestión de días, Álvaro Montero pasó de ser señalado por los hinchas a convertirse en el gran salvador de Boca Juniors. El arquero colombiano fue la figura en la clasificación del conjunto xeneize a los octavos de final de la Copa Sudamericana, al ser determinante en la definición por penales frente a O’Higgins de Chile.

El guardameta guajiro, de 31 años, llegaba golpeado tras las críticas recibidas por su discreta actuación en la derrota 3-0 frente a Deportivo Riestra, en el torneo Clausura argentino. Sin embargo, respondió cuando más lo necesitaba su equipo.

Lea: “Tres goles se come”: Montero pasó del aplauso al señalamiento en apenas dos partidos con Boca

Boca avanzó el jueves en la noche al imponerse 4-3 en la tanda de penales sobre O’Higgins, en Rancagua, luego de igualar 1-1 en el marcador global.

En la definición, Montero atajó el cobro de Luis Pavez, mientras que Thiago Vecino desperdició otro lanzamiento para el conjunto chileno al enviar el balón por encima del arco.

Aunque Tomás Aranda falló para Boca al intentar definir con una vaselina ante el portero Omar Carabalí, Lautaro Blanco selló la clasificación con un remate ajustado al palo izquierdo.

La victoria representó un alivio para un Boca que llegaba bajo una enorme presión. El equipo había quedado eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras caer en La Bombonera frente a Universidad Católica de Chile, y en 2025 también había sufrido una dolorosa eliminación en la fase previa del torneo, precisamente en una definición por penales ante Alianza Lima.

El técnico Rodolfo Arruabarrena reconoció el difícil momento anímico del plantel, afectado además por la reciente goleada sufrida en el campeonato argentino.

“Teníamos que pasar. No me ha gustado la manera, hemos sufrido. El rival fue superior”, admitió el entrenador tras el encuentro.

En medio de ese escenario, Montero, habitual integrante de la Selección Colombia y mundialista en Norteamérica 2026, respondió con personalidad para evitar otro duro golpe internacional del conjunto argentino.

Ahora Boca intentará extender su recuperación cuando enfrente al paraguayo Deportivo Recoleta en los octavos de final de Sudamericana, en una serie programada para disputarse los días 12 y 19 de agosto. Además, buscará acercarse a un título internacional que le ha sido esquivo desde la conquista de la Recopa Sudamericana en 2008.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo fue decisivo Álvaro Montero en la clasificación de Boca Juniors?
Álvaro Montero fue una de las figuras de la serie al atajar el penal ejecutado por Luis Pavez en la tanda definitiva frente a O’Higgins. Además, Thiago Vecino falló otro cobro para el equipo chileno, lo que permitió que Boca sellara su clasificación por 4-3 en los penales tras el 1-1 en el marcador global.
¿Por qué Álvaro Montero había sido criticado antes del partido ante O’Higgins?
El arquero colombiano llegaba cuestionado por su actuación en la derrota 3-0 de Boca Juniors frente a Deportivo Riestra, en el torneo Clausura argentino. Ese rendimiento generó críticas entre los aficionados, aunque respondió con una actuación determinante en la Copa Sudamericana.
¿Contra quién jugará Boca Juniors en los octavos de final de la Copa Sudamericana?
Boca Juniors enfrentará al club paraguayo Deportivo Recoleta en los octavos de final. La serie está programada para disputarse los días 12 y 19 de agosto.

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