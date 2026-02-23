Alerta por el auge de agencias de arrendamientos de garaje en el Valle de Aburrá

Cansada del trajín de la ciudad, Ana María* se fue a vivir hace un año a una casa en el Oriente antioqueño y puso en arriendo el apartamento en el que había invertido todos sus ahorros familiares. El portero de la urbanización le habló de una inmobiliaria (que a su vez le promete una comisión al portero a cambio de la recomendación) y en cuestión de un par de semanas hicieron todo el papeleo y el apartamento se arrendó a uno de cientos de extranjeros que llegan cada mes a Medellín como nómadas digitales. A Ana María le aseguraron que el contrato estaría asegurado y que el nuevo inquilino había pasado sin problemas los estudios financieros.
Lea también: Arriendo en Colombia: 7 de cada 10 búsquedas fueron para alquilar vivienda y no para comprar
Durante los primeros meses todo funcionó con normalidad, pero de a poco la relación entre Ana María y la inmobiliaria se hizo más distante, empezaron los retrasos en los pagos y las respuestas a sus mensajes y correos se hicieron esperar cada vez más. Hace tres meses Ana María no recibe el pago de su arrendamiento y del otro lado no hay quién le conteste el teléfono porque los asesores que la acompañaron a firmar el contrato ya no trabajan allí.
Habló directamente con el arrendatario y se dio cuenta de que este había seguido pagando puntualmente, pero también descubrió que, por su condición de extranjero y al no tener antecedentes crediticios ni propiedades en el país, nunca le hicieron un estudio de crédito y el contrato nunca estuvo asegurado. Lo que sí le pidieron al extranjero fue un millonario depósito que es, a todas luces, ilegal. Además, este le ha estado consignando el valor del canon a la cuenta personal del dueño de la inmobiliaria.