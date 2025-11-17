x

Países Bajos y Alemania golearon y aseguraron sus cupos para el Mundial 2026

Ya son 34 selecciones las clasificadas a la cita en Norteamérica.

    Alemania celebra su clasificación al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. FOTO GETTY
    Países Bajos se clasificó al Mundial de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. FOTO GETTY
Agencia AFP
17 de noviembre de 2025
bookmark

Países Bajos goleó 4-0 a Lituania y clasificó al Mundial 2026 al asegurar la primera posición del Grupo G de las eliminatorias europeas.

Tijjani Reijnders (16’), Cody Gakpo (58’, de penal), Xavi Simons (60’) y Donyell Malen (62’) participaron en la goleada con la que certificaron el boleto de la ‘Oranje’ al torneo a disputarse en Norteamérica.

Polonia, que necesitaba la derrota de Países Bajos y una goleada a Malta para quedar primera de grupo, venció 3-2 a Malta en el otro partido de la llave, y tratará de acceder al Mundial a través del repechaje europeo.

Alemania también confirmó su boleto para el Mundial

La selección alemana, cuatro veces campeona del mundo, goleó 5-0 a Eslovaquia en Leipzig y se clasificó al Mundial 2026 como primera del Grupo A de las eliminatorias europeas.

La Mannschaft de Julian Nagelsmann dejó el partido resuelto antes del descanso, gracias a los goles de Nick Woltemade (18’), Serge Gnabry (29’) y de Leroy Sané en dos ocasiones (36’, 41’), asistido en ambas por Florian Wirtz.

En la segunda mitad, Ridle Baku (67’) y Assan Ouedraogo (79’) cerraron la goleada, pocos minutos después de entrar ambos desde el banquillo.

Además, Alemania se garantizó el estatus de cabeza de serie para el sorteo del Mundial, que se realizará el 5 de diciembre en Washington.

Eslovaquia, que cierra la fase de grupos en segunda posición, buscará su boleto en el repechaje europeo.

Estas son las selecciones clasificadas al Mundial

- Estados Unidos (anfitrión)

- México (anfitrión)

- Canadá (anfitrión)

Sudamérica:

- Argentina

- Brasil

- Ecuador

- Uruguay

- Paraguay

- Colombia

Europa:

- Inglaterra

- Francia

- Croacia

- Portugal

- Países Bajos

- Alemania

Asia:

- Japón

- Irán

- Jordania

- Uzbekistán

- Corea del Sur

- Australia

- Catar

- Arabia Saudita

Oceanía:

- Nueva Zelanda

África:

- Marruecos

- Túnez

- Argelia

- Egipto

- Ghana

- Cabo Verde

- Senegal

- Costa de Marfil

- Sudáfrica

