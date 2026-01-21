x

Águilas Doradas vuelve a cambiar de nido: jugará en el estadio Cincuentenario

El equipo antioqueño no puede jugar en Rionegro debido a unos trabajos en el estadio Alberto Grisales.

    El estadio Cincuentenario de Medellín será la nueva casa de Águilas Doradas, para sus partidos como local en el primer semestre del 2026. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
hace 5 horas
bookmark

El estadio Cincuentenario, escenario que sirvió como sede del rugby siete para las selecciones Antioquia y Colombia, y también ha sido usado como espacio de entrenamiento para torneos internacionales juveniles en el pasado, será ahora la nueva casa de Águilas Doradas.

Así lo anunció el club antioqueño que, este domingo, a las 4:00 de la tarde, se medirá ante Pasto, por la segunda fecha de la Liga Betplay.

La Dimayor había expresado su preocupación por un comunicado que había recibido el 30 de diciembre de 2025, en el que, desde la alcaldía de Rionegro, le informaban que en el primer semestre de 2026 el estadio Alberto Grisales de ese municipio sería intervenido para unas adecuaciones y, por ello, no sería prestado a Águilas para el torneo.

Ante esta información, los dirigentes de Águilas iniciaron conversaciones y, con la ayuda del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lograron contar con el préstamo del estadio Cincuentenario, en el cual disputarán los duelos como local en el primer semestre y de manera provisional.

En el comunicado, Águilas también agradece a Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor, por la solidaridad de la entidad y los otros 35 clubes del fútbol colombiano, para tener el visto bueno y poder jugar en el Cincuentenario.

El escenario que fue recuperado e intervenido hace poco será la sede de Águilas Doradas para sus compromisos de Liga y ahora el interés de los aficionados a este deporte está en que el club paisa confirme el tema de la boletería para acompañarlos en el Cincuentenario.

Como local, Águilas tiene, además del duelo ante Pasto, los compromisos contra Deportivo Cali, Cúcuta, Bucaramanga, Internacional de Bogotá, Atlético Nacional, América, Alianza, Junior y Once Caldas.

Utilidad para la vida