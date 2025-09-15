18 equipos y sin cuadrangulares: presidente de la Dimayor confirmó los cambios que se vendrían en el fútbol colombiano

La Liga Betplay 2025-II posiblemente sea de las últimas que tendrán cuadrangulares y 20 equipos, así lo confirmó el director de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, quien habló sobre la propuesta que tiene para el fútbol colombiano en los siguientes torneos.

El directivo de la máxima entidad del fútbol profesional en Colombia dio detalles sobre la propuesta que le presentará a los 36 equipos de la primera y segunda división en la asamblea que se llevará a cabo el próximo jueves, 18 de septiembre.

Zuluaga propondrá para el próximo año una modificación al formato de la actual Liga BetPlay, así lo confirmó en entrevista ante Caracol Radio. Ese primer cambio sería la eliminación de la fecha de clásicos y los cuadrangulares en el primer semestre.

Dicha variación tendría diferentes motivaciones, pues aparte de darle mayor emoción a la competencia, un punto a tener en cuenta sería la Copa del Mundo 2026 a la cual clasificó la Selección Colombia. Debido al máximo certamen del fútbol y por orden de Fifa, las competencias locales deben culminar antes del Mundial, el cual inicia el 11 de junio del 2026.

En reemplazo de los cuadrangulares, los 8 mejores se enfrentarían en duelos directos o ya conocidos como ‘play-offs’ en donde habrá partidos ida y vuelta con eliminación directa hasta elegir a los dos finalistas. Este sistema de campeonato se ha utilizado en años anteriores cuando se cruza con este tipo de competencias como el Mundial Sub-20 del año 2011, cuando Colombia era el organizador de dicho torneo o en el Apertura del año 2014, cuando Colombia regresó a un Mundial después de 16 años.