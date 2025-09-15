x

18 equipos y sin cuadrangulares: presidente de la Dimayor confirmó los cambios que se vendrían en el fútbol colombiano

Carlos Mario Zuluaga presentará la propuesta en una asamblea que se hará con los equipos de la primera y segunda división del fútbol profesional colombiano.

  Carlos Mario Zuluaga encabezará la idea de reducir los equipos de la primera división del fútbol colombiano. Foto: Colprensa
    Carlos Mario Zuluaga encabezará la idea de reducir los equipos de la primera división del fútbol colombiano. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

15 de septiembre de 2025
bookmark

La Liga Betplay 2025-II posiblemente sea de las últimas que tendrán cuadrangulares y 20 equipos, así lo confirmó el director de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, quien habló sobre la propuesta que tiene para el fútbol colombiano en los siguientes torneos.

El directivo de la máxima entidad del fútbol profesional en Colombia dio detalles sobre la propuesta que le presentará a los 36 equipos de la primera y segunda división en la asamblea que se llevará a cabo el próximo jueves, 18 de septiembre.

Lea también: ¡Inaudito! Atlético Nacional jugó con cuatro extranjeros ante Bucaramanga y nadie alertó a Javier Gandolfi del error

Zuluaga propondrá para el próximo año una modificación al formato de la actual Liga BetPlay, así lo confirmó en entrevista ante Caracol Radio. Ese primer cambio sería la eliminación de la fecha de clásicos y los cuadrangulares en el primer semestre.

Dicha variación tendría diferentes motivaciones, pues aparte de darle mayor emoción a la competencia, un punto a tener en cuenta sería la Copa del Mundo 2026 a la cual clasificó la Selección Colombia. Debido al máximo certamen del fútbol y por orden de Fifa, las competencias locales deben culminar antes del Mundial, el cual inicia el 11 de junio del 2026.

En reemplazo de los cuadrangulares, los 8 mejores se enfrentarían en duelos directos o ya conocidos como ‘play-offs’ en donde habrá partidos ida y vuelta con eliminación directa hasta elegir a los dos finalistas. Este sistema de campeonato se ha utilizado en años anteriores cuando se cruza con este tipo de competencias como el Mundial Sub-20 del año 2011, cuando Colombia era el organizador de dicho torneo o en el Apertura del año 2014, cuando Colombia regresó a un Mundial después de 16 años.

“La próxima Liga la empezamos en la segunda semana de enero, la terminamos en la primera semana de junio. Va a haber inconvenientes por el tema de pretemporada. Lo que sí anticipamos es que la propuesta nuestra lleve a la no jornada de clásicos y que no haya cuadrangulares, sino el sistema de mata a mata”, le dijo el directivo al medio radial.

Para el 2027 regresaría la liga colombiana con 18 equipos

Carlos Mario Zuluaga confirmó ante el mismo medio que a la Asamblea de la División Mayor del Fútbol Colombiano le presentará una propuesta de reducción de participantes de la primera categoría.

La idea del directivo es pasar de 20 equipos que hay actualmente a 18. Esto se daría desde el 2027 y empezaría a hacerse realidad en la liga del año 2028.

Para hacer realidad dicha reducción, en el año 2027 habría tres descensos y un ascenso, esto haría que el año 2028 la primera división comience con 18 equipos.

“La idea es sencilla, es que en el 2027 haya tres descensos y un ascenso. Cambia el torneo de la B a un solo campeonato al año y a futuro se va a plantear la posibilidad de tres ascensos y tres descensos. Continúa el promedio, no se tocaría en esta decisión”, detalló Zuluaga, anunciando las modificaciones en el ascenso y descenso en el fútbol colombiano.

Siga leyendo: Se abre la puja: estos son los canales que pelean por los derechos de televisión del fútbol colombiano

