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Aprovechando el boom de Colapinto, Javier Milei pidió a la Fórmula 1 volver a Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, dice que el país está apto para albergar un Gran Premio de Fórmula 1.

  • Franco Colapinto es el piloto argentino que integra la actual plantila de F1. Compite con la escudería Alpine F1 Team. FOTOS: X Javier Milei y AlpineF1 Team
    Franco Colapinto es el piloto argentino que integra la actual plantila de F1. Compite con la escudería Alpine F1 Team. FOTOS: X Javier Milei y AlpineF1 Team
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 31 minutos
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El presidente argentino, Javier Milei, abogó este lunes por el pronto regreso de la Fórmula 1 al país sudamericano, al disertar en el marco del Congreso Americano de la Federación Internacional de Automóvil (FIA) que se desarrolla en Buenos Aires.

El mandatario destacó la pasión local que despierta la máxima categoría del automovilismo, que tuvo las “tribunas llenas” en el último Gran Premio de la F1 celebrado en Argentina, hace 28 años.

“Argentina es un país amante de los autos (...) Tenemos la tradición, tenemos los pilotos, ahora estamos volviendo a tener la seriedad institucional que esas categorías exigen antes de elegir un país”, dijo Milei.

“Queremos ver a (Franco) Colapinto en el país”, destacó el presidente sobre el piloto argentino de 23 años que conduce para la escudería francesa Alpine.

La FIA no se ha pronunciado de momento sobre la solicitud del jefe de Estado. La Fórmula 1 tiene actualmente en su calendario apenas dos paradas en Latinoamérica, en Ciudad de México y en Sao Paulo.

Testimonio de la pasión argentina por el automovilismo fue la multitudinaria convocatoria en abril pasado a un show callejero que Colapinto brindó en Buenos Aires.

La exhibición, con un Lotus E20 de Alpine, congregó a unas 500.000 personas, según los organizadores.

Argentina está marcada por la herencia de Juan Manuel Fangio -quíntuple campeón mundial de F1- y de Carlos Reutemann.

La llegada de Colapinto a la máxima categoría reavivó el interés de una afición local con una larga tradición en el deporte de motor.

Argentina “tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario”, agregó Milei.

El autódromo de la capital argentina, el Oscar y Juan Gálvez, fue sede de una veintena de Grandes Premios de la Fórmula 1 entre 1953 y 1998.

Actualmente está en remodelación en un plan de reformas que se proyecta concluirá en febrero próximo.

Las obras prevén una inversión estimada de unos 100 millones de dólares para llevar su capacidad de público a 150.000 personas, además de un rediseño de la pista, boxes, acceso y seguridad.

El proyecto incluye una pista de 4.900 metros con 15 curvas para eventuales carreras de la Fórmula 1 y de 4.300 metros y 14 curvas para posibles citas del Moto GP.

Las competiciones de motos en Argentina regresarán al calendario mundial en 2027 tras una ausencia de 28 años.

Por el momento, solo está Sao Paulo en la región

Sudamérica, que en algún momento llegó a tener 3 grandes premios en su territorio, ahora solamente cuenta con uno: el Gran Premio de Sao Paulo, Brasil. La carrera que se lleva a cabo en el autódromo José Carlos Pace, conocido popularmente como “Interlagos”.

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Para este año se tiene programada la acción en la ciudad paulista para los días 6, 7 y 8 de noviembre.

Lea también: ¡Hay campeón para rato! Lando Norris renovó con McLaren en la Fórmula Uno

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo fue la última vez que la Fórmula 1 corrió en Argentina?
El último Gran Premio de Fórmula 1 disputado en Argentina fue en 1998, hace 28 años, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.
¿Qué dijo Javier Milei sobre el regreso de la Fórmula 1 a Argentina?
Milei pidió el pronto regreso de la Fórmula 1 al país y aseguró que Argentina cuenta con tradición automovilística, pilotos y condiciones institucionales que podrían favorecer la llegada nuevamente de la categoría.
¿En qué condiciones está el autódromo Oscar y Juan Gálvez para recibir a la Fórmula 1?
El autódromo está en proceso de remodelación. Las obras contemplan una inversión estimada de 100 millones de dólares, una capacidad de hasta 150.000 espectadores y modificaciones en la pista, los boxes, los accesos y la seguridad.

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