Aprovechando el boom de Colapinto, Javier Milei pidió a la Fórmula 1 volver a Argentina

El presidente argentino, Javier Milei, abogó este lunes por el pronto regreso de la Fórmula 1 al país sudamericano, al disertar en el marco del Congreso Americano de la Federación Internacional de Automóvil (FIA) que se desarrolla en Buenos Aires.
El mandatario destacó la pasión local que despierta la máxima categoría del automovilismo, que tuvo las “tribunas llenas” en el último Gran Premio de la F1 celebrado en Argentina, hace 28 años.
“Argentina es un país amante de los autos (...) Tenemos la tradición, tenemos los pilotos, ahora estamos volviendo a tener la seriedad institucional que esas categorías exigen antes de elegir un país”, dijo Milei.
“Queremos ver a (Franco) Colapinto en el país”, destacó el presidente sobre el piloto argentino de 23 años que conduce para la escudería francesa Alpine.