¡Lucas Murillo ya está en Bucaramanga! Inicia evaluación de trasplante en la Fundación Cardiovascular

“Te queremos, Lucas”, “¡Tú puedes, Lucas!”, se escuchaba mientras Lucas Francesco Murillo llegaba a la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. El niño de 7 años, cuyo llamado al presidente Abelardo De la Espriella se hizo viral, llegó este 31 de agosto acompañado de sus padres, Andrea y Luis Alfredo, después de ser trasladado desde Cúcuta en un avión ambulancia. El vuelo transcurrió sin complicaciones. Su madre, Andrea, contó que el niño estuvo tranquilo durante el viaje y que permaneció dormido en el trayecto: “La verdad, estuvo muy estable el vuelo, el niño estuvo durmiendo, estuvo muy tranquilo hablando con el médico”, relató. En contexto: Lucas Murillo, el niño que pidió un trasplante al presidente, será trasladado en avión ambulancia a Bucaramanga

El médico que acompañó a Lucas durante el traslado lo conoce desde que era bebé, por lo que el viaje transcurrió con tranquilidad. Luis Alfredo Murillo, su padre, contó que la familia tiene una historia de varios años con la Fundación Cardiovascular ya que Lucas nació ahí. Durante sus primeros meses de vida, recuerda, viajaban con frecuencia a Bucaramanga para sus controles y tratamientos. “Lucas nació aquí en esta clínica. Yo venía cada ocho días durante nueve meses y luego veníamos a los controles cada dos meses, cada tres meses”, relató Luis Alfredo para los medios nacionales que se encontraban en la entrada del hospital.

“Aquí ellos saben cuáles son las cosas críticas que tiene Lucas”, señaló. Según el padre de Lucas, 19 operaciones del niño se han realizado en esta clínica, una trayectoria que le da confianza a la familia para afrontar esta nueva etapa de su atención. Lea más: Lucas Francesco, el niño que pidió un trasplante de corazón al presidente: “si no me lo hacen, pronto me puedo morir”

Así fue el traslado de Lucas a Bucaramanga desde Cúcuta

La llegada a Bucaramanga coincidió con otro problema de salud. Andrea explicó que Lucas tiene una virosis intestinal, presenta vómito y ha estado decaído: “Tiene una virosis, tiene una infección intestinal. Entonces estamos esperando a ver, ahorita yo creo que lo van a hidratar, porque ha estado vomitando mucho”, contó. En cuanto al estado cardíaco de Lucas, su madre explicó que actualmente “se encuentra estable”, aunque una enfermedad como la que presenta requiere mayor cuidado, pues cualquier movimiento puede generar una desaturación. Por eso, en los videos registrados durante su traslado, el niño se ve “con los ojos apagados”, como manifestó Andrea. Sin embargo, explicó que esto se debe a su estado de salud: “El problema de él es que si él se mueve, se ríe, come, pues eso lo desatura”.

A pesar de encontrarse enfermo, Lucas está contento por haber llegado a la Fundación Cardiovascular. “Él está contentísimo, aunque ahorita no lo demuestra porque también está malito. Ha vomitado mucho, entonces está decaído”, dijo su madre. Raquel García, tía de Lucas, explicó a EL COLOMBIANO que Lucas también tuvo que despedirse rápidamente de sus hermanas antes de viajar y que la exposición mediática hizo que todo ocurriera sin mucho tiempo para procesarlo: “El niño emocionalmente no ha podido digerir todo”, contó. Conozca: ¿Por qué Alci Acosta está en UCI? Estas son las afecciones que llevaron al ‘rey del bolero’ al hospital

Por sugerencia del propio presidente, Andrea viajó acompañada de su esposo Luis Alfredo para afrontar juntos el proceso médico de Lucas. Mientras ambos permanecen junto al niño en Bucaramanga, en Cúcuta quedó la hermana mayor al cuidado de sus otros siete hermanos.

Lucas será sometido a exámenes para definir si necesita un trasplante

Ahora comienza la parte que la familia esperaba desde hace más de un año, conocer en qué condición se encuentra Lucas y cuál es el procedimiento que puede seguir. Andrea explicó que los médicos les informaron que deberán realizarle varios exámenes. El proceso comenzará con rayos X y un ecocardiograma. Posteriormente con un cateterismo y una junta médica. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La valoración permitirá determinar si Lucas puede avanzar hacia un trasplante de corazón o si el camino será otro procedimiento. Entre las alternativas que ya había mencionado Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular, está la cirugía de Fontán o un trasplante cardíaco.

Mamá de Lucas espera que su caso abra una puerta para otros niños