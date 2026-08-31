¡Lucas Murillo ya está en Bucaramanga! Inicia evaluación de trasplante en la Fundación Cardiovascular

“Te queremos, Lucas”, “¡Tú puedes, Lucas!”, se escuchaba mientras Lucas Francesco Murillo llegaba a la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. El niño de 7 años, cuyo llamado al presidente Abelardo De la Espriella se hizo viral, llegó este 31 de agosto acompañado de sus padres, Andrea y Luis Alfredo, después de ser trasladado desde Cúcuta en un avión ambulancia.
El vuelo transcurrió sin complicaciones. Su madre, Andrea, contó que el niño estuvo tranquilo durante el viaje y que permaneció dormido en el trayecto: “La verdad, estuvo muy estable el vuelo, el niño estuvo durmiendo, estuvo muy tranquilo hablando con el médico”, relató.
En contexto: Lucas Murillo, el niño que pidió un trasplante al presidente, será trasladado en avión ambulancia a Bucaramanga