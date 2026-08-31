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Adrián Mastronardi presenta “Maestros involuntarios”: entender el camino del emprendimiento bajo la luz de grandes poemas

  • Adrián Mastronardi presenta “Maestros involuntarios”: entender el camino del emprendimiento bajo la luz de grandes poemas
Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

hace 2 horas
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En esta entrevista, el escritor argentino Adrián Mastronardi presenta su libro Maestros involuntarios, una obra que conecta la gran poesía clásica con el accidentado trayecto del emprendimiento moderno. A través de una conversación reflexiva, el autor cuestiona los mitos sobre el éxito rápido en los negocios, analiza el papel de la inteligencia artificial en la reconfiguración social y ofrece una mirada humanista sobre los desafíos, sacrificios y la verdadera esencia de transformar la realidad empresarial.

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