Adrián Mastronardi presenta “Maestros involuntarios”: entender el camino del emprendimiento bajo la luz de grandes poemas

En esta entrevista, el escritor argentino Adrián Mastronardi presenta su libro Maestros involuntarios, una obra que conecta la gran poesía clásica con el accidentado trayecto del emprendimiento moderno. A través de una conversación reflexiva, el autor cuestiona los mitos sobre el éxito rápido en los negocios, analiza el papel de la inteligencia artificial en la reconfiguración social y ofrece una mirada humanista sobre los desafíos, sacrificios y la verdadera esencia de transformar la realidad empresarial.