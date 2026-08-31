EN VIVO | Imputación a Miguel Quintero cambió de juzgado por una incapacidad; así avanza la audiencia

2:12 p.m. La secretaria del Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías anuncia que, debido a incapacidad del titular de ese despacho, el caso fue reasignado al Juzgado 39. Sin embargo, aclara que la audiencia sí se va a realizar.

3:12 p.m. Funcionarios del Juzgado 39 empiezan el llamado a lista para verificar la asistencia de todas las partes. Al ser llamado Miguel Quintero, la abogada coadyuvante del penalista Santiago Trespalacios en la defensa del hermano del exalcalde dice que este está conectado; sin embargo, no se muestra en cámara.

Conozca los pormenores de la diligencia de este lunes, 31 de agosto, a continuación:

Esta diligencia ha generado gran expectativa por la connotación del personaje, pues se trata de la persona más cercana al exmandatario en ser requerido por la justicia, pero además, por las revelaciones que podrían darse, incluso comprometiendo posiblemente al propio Daniel Quintero, según versiones de algunas fuentes conocedoras del tema.

Con Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, se habría cumplido el adagio tan popular en tierras antioqueñas de que la tercera es la vencida. En la tarde de este lunes, 31 de agosto, por fin acude a la audiencia de imputación de cargos por presunta corrupción dentro de una estructura que habría operado en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) en la administración pasada.

La intención de la juez es elevar la consulta ante el Centro de Servicios Judiciales de la capital antioqueña, que tomó la decisión al respecto.

4:30 p.m . La audiencia se suspende momentáneamente debido a la reclamación del abogado de Miguel Quintero, Santiago Trespalacios, sobre la legalidad de la audiencia. Su argumento es que habría una nueva norma que determina que cuando se suspende una diligencia de este tipo, que no es de carácter urgente, debe ser el mismo juzgado que la tenía asignada el que fije nueva fecha y hora. Se refiere a la decisión de haber reasignado la audiencia que hasta último momento tenía bajo su cargo el Juzgado 27 penal de Medellín con funciones de control de garantías.

4:23 p.m. Miguel Quintero se presenta oficialmente en la diligencia, dando los datos que reflejan su identidad como fecha de nacimiento y el nombre de sus padres. Previamente lo habían hecho los defensores de los cuatro próximos imputados así como Álvaro Villada y Vanessa Álvarez.

La audiencia había sido programada inicialmente para el lunes 3 de agosto, pero el delegado de la Fiscalía pidió que se postergara con el fin de dar el tiempo pertinente para preparar el escrito de imputación que no solo recae sobre Miguel Quintero Calle, sino contra el exdirector financiero del Área, Álvaro Alonso Villada García; Sebastián Ortega, hijo de un influyente político de Bello, y Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica del AMVA y exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín.

Luego, se esperaba que por fin arrancara en la nueva fecha, que fue programada para el martes pasado, 25 de agosto, pero esta vez fue un abogado de la defensa de Miguel Quintero quien solicitó un nuevo plazo.

“Otra vez intentan dilatar el proceso y evadir la justicia. Que no confundan dilatar con escapar”, se quejó entonces el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, en sus redes sociales.

En otra publicación en X, el mandatario local añadió: “Pueden inventarse todas las estrategias que quieran, ya nadie les cree y no pueden borrar las pruebas ni el daño que le hicieron a la ciudad”.

Desde que se posesionó, en enero de 2024, Gutiérrez ha sido un abanderado de las denuncias sobre la presunta corrupción que se habría dado no solo en el AMVA, sino en buena parte de las entidades y dependencias que tenían que ver con el distrito en la pasada administración. Hasta ahora, las indagaciones por parte de la Fiscalía han conducido a 55 imputaciones, que aumentarían a 59 con estas últimas cuatro.

Los cargos que se prevé sustentará la Fiscalía son los de indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El primero es un delito que en Colombia se paga con penas de 5 a 18 años, y el segundo con penas que van de 8 a 22 años y medio, además de multas e inhabilidad para ocupar cargos públicos. Además, se da por seguro que pedirá medida de aseguramiento intramural para los nuevos imputados.

La investigación está relacionada con un paquete de contratos por $17.645 millones suscritos entre el Área y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

En ese proceso han descubierto chats de WhatsApp de un grupo llamado “Amigos”, donde Miguel Quintero y exfuncionarios daban órdenes para direccionar hojas de vida, manejar contratos y crear un comité paralelo de contratación.

En una de las conversaciones divulgadas, Miguel Quintero escribió: “Háblale a JD. Que le dé línea y nos deje montar el comité de contratación paralelo con abogados contratistas como lo habíamos propuesto”.

En otros apartes, han mostrado cómo el hermano del entonces alcalde alardeaba con un Ferrari, un reloj Rólex y con los avances en el montaje de una costosa finca de recreo suya. Testigos han dicho también que estos lujos habrían sido costeados con el producto de comisiones ilegales que habría recibido.

Declaraciones contenidas en el expediente indicarían que se exigía una coima del 20% sobre los contratos, de la cual un 10% supuestamente iba destinado directamente a Miguel Quintero y el resto para los demás miembros del entramado.

El caso ya dejó varios procesados. Entre ellos está Misael Cadavid, exgerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, y Juan Alberto Cardona Henao, excontador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, quien ya aceptó su responsabilidad en el caso y espera la lectura del fallo de sentencia el viernes 18 de septiembre de 2026 a las 8:30 de la mañana.

La Fiscalía también ha ampliado la investigación a otros exfuncionarios del Área Metropolitana, entre ellos el exdirector Juan David Palacio, y las exsubdirectoras ambientales Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla.