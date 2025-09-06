x

Harold Tejada es ahora el mejor colombiano en Vuelta a España; Higuita se retiró

Luego de la etapa 14, ganada por el local Marc Soler, Egan Bernal cayó al puesto 18 y Tejada ahora es 11°. Higuita es el segundo criollo que abandona tras la partida de Esteban Chaves.

  • Harold Tejada, de 28 años, cumple su mejor presentación en su tercera Vuelta a España. En 2022 fue 65° y en 2024, 40°. FOTO X-ASTANA
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 7 horas
Después del viacrucis en solitario que vivió, Marc Soler (UAE) lloró, pero de alegría, al conquistar este domingo la etapa 14 de la Vuelta a España, con final en alto en La Farrapona, en la que el danés Jonas Vingegaard (Visma), líder, libró otra gran batalla con el portugués Joao Almeida (UAE), quienes mantienen una cerrada lucha por el título de la edición 80 de la competencia, en la que Harold Tejada (Astana) es ahora el mejor colombiano. Egan Bernal (Ineos) vivió su día más difícil en la prueba y Sergio Higuita (Astana) no tomó la partida.

Lea: Hace 51 años un ciclista colombiano debutó en la Vuelta a España

En otra fracción de alta exigencia, con un trayecto de 135.9 km, desde Avilés hasta la cima de La Farrapona, a 1.711 metros de altura, las piernas de los corredores sufrieron una nueva paliza al tener que superar 3.805 metros de desnivel. En esa cuesta final fue Soler el más fuerte, logrando su cuarta victoria en su historial de la Vuelta, la séptima en la presente carrera para su equipo y la 80 de dicho escuadrón en la temporada.

Triunfó con un tiempo de 3:48.22. Lo escoltaron Vingegaard, a 39 segundos, y Almeida, tercero. El mejor colombiano en la jornada fue Harold Tejada (Astana), 13°, a 2.21 del vencedor, mientras que su compañero de equipo, el paisa Sergio Higuita, se convirtió en el segundo representante nacional en retirarse tras Esteban Chaves (EF Education). Tejada es ahora 11°, a 11.48 de Vingegaard, mientras que Egan es 18°, a 29.13.

“Higuita no tomó la salida por fatiga tras una reciente enfermedad antes de la Vuelta. El equipo decidió darle más tiempo para que se recupere completamente antes de las últimas carreras de la temporada”, explicó Astana a través de sus redes sociales.

Este domingo, en la etapa 15, se disputarán 167,8 kilómetros entre Vegadeo y Monforte de Lemos, jornada de media montaña, con final en terreno llano.

