Harold Tejada es ahora el mejor colombiano en Vuelta a España; Higuita se retiró

Después del viacrucis en solitario que vivió, Marc Soler (UAE) lloró, pero de alegría, al conquistar este domingo la etapa 14 de la Vuelta a España, con final en alto en La Farrapona, en la que el danés Jonas Vingegaard (Visma), líder, libró otra gran batalla con el portugués Joao Almeida (UAE), quienes mantienen una cerrada lucha por el título de la edición 80 de la competencia, en la que Harold Tejada (Astana) es ahora el mejor colombiano. Egan Bernal (Ineos) vivió su día más difícil en la prueba y Sergio Higuita (Astana) no tomó la partida.

En otra fracción de alta exigencia, con un trayecto de 135.9 km, desde Avilés hasta la cima de La Farrapona, a 1.711 metros de altura, las piernas de los corredores sufrieron una nueva paliza al tener que superar 3.805 metros de desnivel. En esa cuesta final fue Soler el más fuerte, logrando su cuarta victoria en su historial de la Vuelta, la séptima en la presente carrera para su equipo y la 80 de dicho escuadrón en la temporada.