José Jerí, otro presidente peruano que sería destituido: va a moción de censura por contratación irregular de 9 mujeres

Perú tendría, otra vez, un presidente destituido, todo porque este martes el Congreso de ese país debatirá una moción de censura y destitución del presidente interino José Jerí, sobre quien pesan dos investigaciones de la fiscalía por “tráfico de influencias”, una de ellas por su supuesta intervención en la contratación irregular de nueve mujeres en su gobierno.
Jerí, de 39 años, asumió el poder el 10 octubre luego de que la presidenta Dina Boluarte fuera destituida por el Congreso en un juicio político exprés, en medio de masivas protestas por una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo jamás vista en el país.
Jerí enfrenta hasta siete pedidos de censura impulsados por la minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha que buscan removerlo por “inconducta funcional y falta de idoneidad” para ejercer el cargo.