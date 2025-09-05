Almeida ganó la etapa 13 de la Vuelta; Egan sufrió y es 12° en la general

El danés Jonas Vingegaard (Visma) y el portugués Joao Almeida (UEA) confirmaron este viernes que son los hombres más fuertes de la edición 80 de la Vuelta a España, y que serán los que lucharán por el título general. Por lo pronto, el danés domina la clasificación general, pero con el portugués a su sombra.
Durante la etapa 13, de 202.7 kilómetros entre Cabezón de la Sal y Angliru, puerto de fuera de categoría, ubicado a 1.555 metros sobre el nivel del mar, ambos libraron un gran mano a mano ese viacrucis montañoso que libraron. Al final, en aquella cima del en el Principado de Asturias, que lideró prácticamente en todo el ascenso, el luso tuvo recompensa al arribar en la primera posición.