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Egan Bernal va por el triunfo en Europa: ya es tercero en el Tour de los Alpes

El colombiano estuvo cerca de ganar este miércoles la tercera etapa del Tour de los Alpes, en la que arribó tercero luego de un largo sprint ganado por su excompañero Tom Pidcock.

  • Egan Bernal, actual campeón nacional, dice que se siente feliz en su regreso a Europa, y su rostro lo evidencia, sobre todo por el nivel que viene exhibiendo. FOTO @INEOS
    Egan Bernal, actual campeón nacional, dice que se siente feliz en su regreso a Europa, y su rostro lo evidencia, sobre todo por el nivel que viene exhibiendo. FOTO @INEOS
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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Egan Bernal exhibió este miércoles su gran estado de forma en el Tour de los Alpes, en el que ahora está de momento en el podio de la carrera italiana.

El ciclista colombiano, que se alista para competir en el Giro, carrera en la que ya fue campeón en 2021, fue uno de los grandes protagonistas en la tercera etapa de la ronda alpina, de 174.5 kilómetros entre las localidades de Latsch/Laces y Arco, donde arribó en la tercera posición con el mismo registro del vencedor, el británico Tom Pidcock (Pinarello).

Con un tiempo de 4h:23.24, en una fracción de media montaña, en la que se debió superar un puerto de primera categoría (Passo Castrin), Pidcock, excompañero de Bernal en el Ineos, logró su triunfó 13 como profesional, el tercero en la presente temporada.

En un sprint largo, el inglés fue el más veloz ante un Egan que se esforzó hasta el final, pese a quedar cerrado en los últimos metros, por los puestos de honor. Entró tercero y obtuvo de esta manera cuatro segundos de bonificación que le permitieron ganar dos puestos en la general, en la que ahora es tercero, a seis segundos del líder, el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA – hansgrohe). Segundo es el neerlandés Thymen Arensman, compañero de Egan, a cuatro segundos.

Entre tanto, Juan Felipe Rodríguez (EF Education) arribó 39°, a 56 segundos y bajó a la casilla 25 de la general, a 1.29.

Este jueves, en la cuarta fracción, se recorrerán 167 kilómetros entre Arco y Trento, trayecto ondulado, con dos grandes dificultades, los altos montañosos, de primera categoría, por Passo Bordala (km 18.5) y Passo Redebus (84.5). Se espera que haya un final al sprint.

Siga leyendo: Egan, feliz por su regreso a la competencia en Europa; calibra piernas en los Alpes antes del Giro

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