Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ni el podio lo distrae: Egan Bernal mantiene la cabeza fría ante el acecho de Vingegaard en el Giro-2026

El Giro se reanuda este martes en suelo italiano luego de la jornada de descanso y tras las tres jornadas disputadas en suelo búlgaro.

  • Egan Bernal, de 29 años, suma dos top-10 generales en el Giro. Ya ganó la carrera en 2021 y en 2026 busca lograr un nuevo podio. Foto: X-Netcompany INEOS
    Egan Bernal, de 29 años, suma dos top-10 generales en el Giro. Ya ganó la carrera en 2021 y en 2026 busca lograr un nuevo podio. Foto: X-Netcompany INEOS
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 4 horas
bookmark

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se mantiene, por ahora, en el privilegiado grupo de los tres mejores ciclistas del Giro de Italia-2026. Un honor tempranero, casi un espejismo frente a la exigencia que aún no asoma en la edición 109 de la prestigiosa carrera, en la que el colombiano prefiere guardar distancia frente al triunfalismo.

Tras tres accidentadas etapas en Bulgaria, en las que varios candidatos al título abandonaron, la corsa rosa se reactiva este martes en suelo italiano. El pelotón ingresará por el norte tras la jornada de descanso de ayer, intentando sacudirse el nerviosismo del caótico inicio.

Con el uruguayo Thomas Silva (Astana) portando la maglia rosa, Bernal y el alemán Florian Stork (Tudor Pro Cycling) acechan al líder sudamericano a solo cuatro segundos. Por su parte, el gran favorito, el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), marcha 19° a diez segundos, perfilándose como el hombre a batir. A esa misma diferencia, en la casilla 16, se ubica el boyacense Éiner Rubio (Movistar), quien ya goza de experiencia y también podría dar sorpresas.

Le puede interesar: Egan, ¿por podio en el Giro-2026? “Hay ilusión, tengo muchas ganas de hacerlo bien”

Giro de Italia: las caídas golpean a varios candidatos al título

Entre las ausencias más dolorosas destaca la del colombiano Santiago Buitrago (Bahrain), quien sufrió una fuerte caída el sábado a 22 kilómetros de la meta en Veliko Tarnovo. El bogotano se despidió con contusiones, abrasiones y una conmoción cerebral.

A él se sumaron nombres de peso como Jay Vine, Marc Soler y Adam Yates, dejando al UAE Team Emirates visiblemente debilitado, además de los retiros de Ådne Holter (Uno-X) y Andrea Vendrame (Jayco AlUla).

En medio de esa tensión, a Bernal se le ha visto rodar con cautela y en un buen nivel

“La general está muy cerrada. Estos son pequeños segundos que no marcan mucha diferencia”, señaló el cundinamarqués, campeón del Giro en 2021 y quien llega con el respaldo de su séptimo lugar en 2025 y una madurez renovada.

Vingegaard, en tanto, ha gestionado un inicio inteligente, minimizando riesgos de caídas pero probando sensaciones al ataque en la segunda fracción. “Estoy aquí porque quiero ganar. Hay rivales difíciles: Pellizzari, Bernal, Gall, O’Connor... Especialmente fuerte veo al Red Bull y al Decathlon”, admitió el danés, consciente de que un despiste puede costar el título.

El examen del Blockhaus

Se vendrán ahora seis etapas sin tregua, comenzando este martes con el trayecto de 138 kilómetros entre Catanzaro y Cosenza, con una dificultad, de segundo nivel, con el ascenso a Cozzo Tunno (km 95.5). Pero el primer gran desafío para los candidatos al podio se vivirá este viernes, con el recorrido más largo de la presente edición: 244 kilómetros entre Formia y el temible alto Blockhaus, jornada en la que se superarán 4.600 metros de desnivel.

¿Es real la ilusión que genera Egan? Jenaro Leguízamo, entrenador que ha moldeado la mente y el cuerpo de las grandes figuras nacionales, recuerda que con Bernal siempre hay permiso para soñar.

“Su mentalidad poderosa lo hace un muchacho diferente a todo lo que he conocido”, afirmó el especialista en días anteriores.

Siempre mostró calidad tanto en lo cadiovascular, metabólico y neuromuscular. También, la relación de medidas de tronco, piernas, peso y cantidad de músculo respecto a cantidad de grasa indicaban que era un deportista de primer orden. Pero además de eso, sabía lo que quería hacer y qué tocaba realizar para llegar a ese objetivo”.

Esa ambición la confirma el propio corredor de 29 años, quien esta temporada ya retuvo el título nacional de ruta en Zipaquirá y brilló con el subtítulo en el Tour de los Alpes. “Me levanto todos los días pensando en volver a ser el mejor. Para eso me preparo, por eso sigo montando en bicicleta”, confesó recientemente al diario AS.

Con el respaldo de un bloque sólido que incluye a Thymen Arensman, Filippo Ganna y Jack Haig, Egan encuentra equilibrio en sus aspiraciones. Aún es pronto para sacar conclusiones en el Giro, sobre todo en un deporte tan incierto, pero el colombiano, con un pedalazos fuertes se esfuerza por volver a lograr con grandes resultados.

Siga leyendo: Egan Bernal se metió en el podio de la general en el Giro de Italia 2026

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué puesto ocupa Egan Bernal en el Giro de Italia 2026?
El colombiano marcha tercero en la clasificación general tras las primeras etapas.
¿Quién es el líder del Giro de Italia?
El uruguayo Thomas Silva porta actualmente la maglia rosa.
¿Cuándo será la primera etapa clave de montaña?
El primer gran examen llegará en la subida al Blockhaus este viernes

Temas recomendados

Deportes
Ciclismo
Giro de Italia
Deportistas
ganador
Europa
Italia
Egan Bernal
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos