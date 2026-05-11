Ni el podio lo distrae: Egan Bernal mantiene la cabeza fría ante el acecho de Vingegaard en el Giro-2026

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se mantiene, por ahora, en el privilegiado grupo de los tres mejores ciclistas del Giro de Italia-2026. Un honor tempranero, casi un espejismo frente a la exigencia que aún no asoma en la edición 109 de la prestigiosa carrera, en la que el colombiano prefiere guardar distancia frente al triunfalismo.
Tras tres accidentadas etapas en Bulgaria, en las que varios candidatos al título abandonaron, la corsa rosa se reactiva este martes en suelo italiano. El pelotón ingresará por el norte tras la jornada de descanso de ayer, intentando sacudirse el nerviosismo del caótico inicio.
Con el uruguayo Thomas Silva (Astana) portando la maglia rosa, Bernal y el alemán Florian Stork (Tudor Pro Cycling) acechan al líder sudamericano a solo cuatro segundos. Por su parte, el gran favorito, el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), marcha 19° a diez segundos, perfilándose como el hombre a batir. A esa misma diferencia, en la casilla 16, se ubica el boyacense Éiner Rubio (Movistar), quien ya goza de experiencia y también podría dar sorpresas.
