¡Aplausos para Egan! Bernal se impuso en la etapa 16 de la Vuelta a España en inédito final por protesta

El colombiano Egan Bernal, quien se mantuvo en los primeros lugares de la etapa montañosa, aprovechó esa posición y atacó cuando la organización modificó el recorrido por una protesta propalestina y ganó la etapa 16 de la Vuelta a España.
Faltando 8 kilómetros de la meta inicial, donde estaba el último premio de montaña de la etapa, terminó siendo el lugar elegido improvisadamente para definir la fracción, ya que a 3 kilómetros del final, un grupo de manifestantes se sentó en la vía y por ello, pusieron en peligro la finalización de la etapa.