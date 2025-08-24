Jonas Vingegaard ganó la segunda etapa de la Vuelta a España y Egan Bernal llegó cuarto

Jonas Vingegaard con el puño cerrado celebra su victoria en la segunda etapa, en la que además sufrió una caída en el recorrido. FOTO GETTY Jonas Vingegaard, el gran favorito para quedarse con la victoria general, ganó la segunda etapa de la Vuelta a España, en un gran remate para vencer a Giulio Ciccone, David Gaudu y el colombiano Egan Bernal, quienes le dieron la batalla en los últimos metros. A menos de dos kilómetros el colombiano Egan Bernal que se mantenía en el pelotón que llegó hasta los corredores que estaban a la fuga, logró mantener el ritmo en busca de la victoria de etapa, que, aunque no estaba en sus planes, pues tampoco quiso desaprovechar. La actuación de Egan en la segunda etapa le permitió escalar 130 posiciones en la clasificación general, en la que ahora es cuarto, mientras que el segundo mejor colombiano en Santiago Buitrago en el séptimo lugar. “La verdad no pensaba disputar la etapa, venía con otra mentalidad, pero al tener la opción de estar adelante, me dije por qué no intentarlo y bueno creo que es me da mucha moral y llegar adelante es positivo”, comentó el colombiano Bernal, que ahora es cuarto en la clasificación general. En la transmisión oficial de ESPN, Egan también mencionó que en la primera semana todo es muy loco en la Vuelta a España y que por eso es importante ir paso a paso, día a dia, pero que se siente en gran forma para esta competencia. Sobre la caída en la que estuvo afectado Jonas, dijo que todo bajaron un poco el ritmo a la espera de que los caídos pudieran regresar a la disputa de la etapa, como finalmente sucedió. 1. Jonas Vigergaard, 3:47.14 2. Giulio Ciccone, m.t. 3. David Gaudu, m.t. 4. Egan Bernal, m.t. 5. Joao Almeida, m.t. 16. Hárold Tejada, a 2 seg. 21. Santiago Buitrago, m.t. 51. Esteban Chaves, a 49 seg. 58. Juan Martínez, a 1.10 71. Sergio Higuita, m.t. 81. Brandon Rivera, a 1.36 1. Jonas Vigergaard, 7:56.16 2. Giulio Ciccone, a 4 seg. 3. David Gaudu, a 6 seg. 4. Egan Bernal, a 10 seg. 5. Tom Pidcock , a 12 seg. 7. Santiago Buitrago, m.t. 25. Hárold Tejada, a 12 seg. 49. Esteban Chaves, a 59 seg. 61. Juan Martínez, a 1.20 68. Sergio Higuita, m.t. 81. Brandon Rivera, a 1.46