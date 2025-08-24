Jonas Vingegaard ganó la segunda etapa de la Vuelta a España y Egan Bernal llegó cuarto

Jonas Vingegaard con el puño cerrado celebra su victoria en la segunda etapa, en la que además sufrió una caída en el recorrido. FOTO GETTY

Jonas Vingegaard, el gran favorito para quedarse con la victoria general, ganó la segunda etapa de la Vuelta a España, en un gran remate para vencer a Giulio Ciccone, David Gaudu y el colombiano Egan Bernal, quienes le dieron la batalla en los últimos metros.

A menos de dos kilómetros el colombiano Egan Bernal que se mantenía en el pelotón que llegó hasta los corredores que estaban a la fuga, logró mantener el ritmo en busca de la victoria de etapa, que, aunque no estaba en sus planes, pues tampoco quiso desaprovechar.

La actuación de Egan en la segunda etapa le permitió escalar 130 posiciones en la clasificación general, en la que ahora es cuarto, mientras que el segundo mejor colombiano en Santiago Buitrago en el séptimo lugar.