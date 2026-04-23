Egan, a una etapa de lograr podio en Tour de los Alpes: la importancia de esta carrera antes del Giro de Italia

Egan Bernal (Ineos) está no solo rodando a tope en las montañas italianas, sino que también sorprende con su gran nivel ante sus demás rivales, tal vez un buen presagio de cara a su participación en el Giro, que comienza este 8 de mayo. En el Tour de los Alpes, el colombiano está a una fracción de lograr un nuevo podio en su inspiradora carrera deportiva.

El escarabajo, campeón de la corsa rosa en 2021, a la que regresó en 2025 para terminar séptimo, impresiona tanto con su rendimiento que por momentos hace olvidar que en 2022 por poco pierde la vida mientras se entrenaba por Cundinamarca, accidente en el que sufrió 20 fracturas y tras el cual fue al quirófano varias veces.

A diferencia de años atrás, en los que los pedalistas probaban sensaciones en varias carreras y acumulaban kilómetros competitivos antes de tomar la partida en una gran vuelta, la estrategia de varios líderes y equipos del pelotón ha cambiado.

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Bernal, campeón nacional este año en su natal Zipaquirá, realizó sus entrenamientos personales en las montañas de Colombia, antes de tomar la partida en los Alpes, última escala para su participación en el Giro.

Pero, ¿qué tiene de especial competir en Alpes?

Esta no es una carrera cualquiera dentro del calendario internacional. En sí, está diseñada casi como una especie de laboratorio competitivo para probar sensaciones de cara a un reto mayor.

En sus cinco fracciones, en Alpes hay terreno montañoso todos los días, con recorridos cortos pero con mucho desnivel acumulado y finales exigentes.

Además, estas jornadas tienen perfiles explosivos, con puertos encadenados, subidas irregulares, ideal para medir el estado de forma con otros rivales.

El terreno tiene similitud con el Giro: se corre en el norte de Italia, con clima y carreteras muy parecidas a lo que encontrarán los ciclistas semanas después. Hay menos desgaste que una grande: son solo cinco días, lo que permite competir fuerte sin vaciarse antes del gran objetivo.

Ante esto, y tras conocer los bloques de entrenamiento en altura en Cundinamarca de Egan, el Tour de los Alpes le permite a Bernal activar su cuerpo en carrera real, ajustando potencia, cambios de ritmo y táctica.

Este jueves, en la cuarta fracción, Egan arribó en la décima posición en el recorrido montañoso entre Arco y Trento, de 167.8 km, y en el que fue protagonista por los puestos de honor, así como su compatriota Juan Felipe Rodríguez (EF Education), quien estuvo varios kilómetros en fuga, quien al final arribó 16°, a 20 segundos del vencedor, el alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling Team U23).

Tras su buena actuación, Egan se mantiene en el tercer lugar de la clasificación general, e igualado en tiempo con el segundo, su compañero, el neerlandés Thymen Arensman. Ambos ceden cuatro segundos con el líder, el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA – hansgrohe), por lo que este viernes la definición del título, tras 128.6 km entre Trento y Bozen/Bolzano promete un final emocionante. Por lo pronto, Egan, campeón del Tour de Francia-2019, vuelve a batallar entre los mejores del pelotón.

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