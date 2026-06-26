¡Con sed de revancha! David Alonso dominó los entrenamientos libres de Moto2 en Países Bajos tras ser segundo en Chequia

David Alonso empezó con toda el fin de semana del Gran Premio de Países Bajos en Moto2. El corredor colombo-español sostuvo un ritmo mayor al de sus contrincantes en la calurosa mañana que se vivió en el Circuito de Assen este viernes 26 de junio. Alonso llega a la décima válida del torneo de la categoría intermedia del motociclismo de velocidad tras la breve decepción del pasado domingo 21 de junio cuando se le escapó el triunfo en Brno, Chequia, en la última curva contra el español Iván Ortolá.

Cabe recordar que el piloto número 80 del Aspar Team dominó en los libres y la clasificación que le brindó la pole en República Checa, sin embargo, fue un golpe a su confianza el haber caído de la forma en que lo hizo. Sorprendentemente, Alonso no se dejó nublar por los pensamientos de inseguridad y salió a brindar espectáculo en el primer día de pruebas cinco días después en Países Bajos.

Alonso, al mando de su moto Kalex, desfiló con la mayor velocidad de Moto2 en los libres, marcando 1 minuto, 36 segundos y 154 milésimas, lo que lo deposita en el primer lugar de los 14 clasificados directamente a Q2. Manuel González, el español que domina en la categoría, quedó solo nueve milésimas detrás del piloto de madre colombiana.