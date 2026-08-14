hace 14 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Telemaratón #ColombiaSeLevanta: ya se han recaudado más de $4.777 millones, ¡súmate y dona!

hace 14 horas

2026-08-14 19:14:39

La Telemaratón Colombia se levanta reunió a Teleantioquia, EL COLOMBIANO y otros medios aliados en una jornada solidaria. La transmisión contó con artistas, periodistas, empresarios, creadores de contenido e invitados especiales.

Durante diez horas, la programación impulsó donaciones para las familias afectadas por el terremoto en Antioquía, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.

Hasta las 7:00 p.m. del viernes iban recaudados más de 4.777 millones de pesos....