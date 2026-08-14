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hace 4 horas
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Las historias de la tragedia del terremoto

hace 4 horas
Juan Diego Ortiz Jiménez

Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas.

Luz María Sierra
Daniel Rivera Marín

Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En esta emisión de #MesaCentral analizamos el impacto del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, dejando un saldo de cientos de personas fallecidas, desaparecidas y miles de viviendas averiadas en departamentos como Risaralda, Valle del Cauda, Manizales y Chocó. A través de reportes en campo, se examinan las fallas en sismorresistencia del país, los retos económicos y fiscales para el plan de reconstrucción, y la masiva respuesta de solidaridad ciudadana y empresarial para atender la emergencia....

Juan Diego Ortiz Jiménez
Juan Diego Ortiz Jiménez

Metro

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

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