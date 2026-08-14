Selena Gomez es demandada por presunto fraude en su startup de salud mental Wondermind

La cantante y actriz Selena Gomez enfrenta una demanda relacionada con Wondermind, la startup de salud mental que cofundó en 2021 junto con Mandy Teefey, su madre, y Daniella Pierson. De acuerdo con la demanda, presentada el jueves, cinco inversores aseguran que destinaron US$1,2 millones en 2022 a la compañía, convencidos de que la popularidad de Gómez y su enorme presencia en redes sociales contribuirían al crecimiento del proyecto. Entérese: Primero Ariana Grande y ahora Jenna Ortega, ¿qué está pasando en Hollywood? Wondermind fue presentada como una plataforma multimedia destinada a ofrecer herramientas prácticas para que las personas priorizaran su bienestar mental. Gomez ocupaba los cargos de cofundadora, directora de impacto y responsable de marketing.

Sin embargo, los inversionistas sostienen que durante aproximadamente tres años no recibieron información suficiente sobre las dificultades que enfrentaba la empresa. La demanda acusa a Gomez, Teefey y Pierson de fraude de valores, fraude según el derecho consuetudinario e incumplimiento de contrato, entre otros cargos.

¿Qué dicen los inversores de Wondermind?

Según los demandantes, en 2022 Wondermind habría sido presentada con una valoración de US$95 millones y se les habría informado sobre posibles alianzas corporativas, acuerdos publicitarios y otros proyectos destinados a impulsar la compañía. Lea más: ¿Ya escuchó “Te Olvido (La La)”? Así fue el regreso de Selena Gómez al español junto a Becky G Los inversores sostienen que varias de esas iniciativas nunca se concretaron. Entre sus principales señalamientos está que las alianzas empresariales anunciadas no existieron y que la aplicación que se esperaba desarrollar para la plataforma finalmente nunca fue creada. Los demandantes aseguran que conocieron la verdadera dimensión de los problemas de Wondermind después de un reportaje publicado por The Cut en 2025, que describió dificultades internas y conflictos entre sus responsables.

La demanda también señala que Gomez, Teefey y Pierson llegaron a controlar conjuntamente cerca del 90 % de las acciones de la compañía. Otro de los señalamientos involucra a Pierson, quien dejó Wondermind en 2023. Según la demanda, Teefey habría informado a los inversionistas que Pierson utilizó dinero de la compañía para pagar un alquiler de aproximadamente US$60.000 mensuales en Nueva York. Pierson negó las acusaciones. En un comunicado aseguró que nunca utilizó fondos de los inversores para gastos personales y manifestó que está dispuesta a presentar documentación y registros financieros para demostrar su versión. Lea más: Cuatro mujeres acusan a Jared Leto por violencia sexual: esto respondió el actor Hasta el momento de la publicación del reporte de CNN, Selena Gomez, Mandy Teefey y Wondermind no habían respondido a las solicitudes de comentarios. Los inversores buscan recuperar el dinero aportado y obtener una compensación por daños, además del pago de los honorarios legales. La demanda representa, por ahora, acusaciones que deberán ser sustentadas y evaluadas dentro del proceso judicial. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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