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¡Se siente como en casa! David Alonso brilló en el primer día del GP de Hungría

En el circuito Húngaro, el Balaton Park, David Alonso firmó el segundo mejor tiempo en los entrenamientos libres de Moto2 este viernes 5 de junio y clasificó a Q2. ¿Cuándo y a qué hora son la qualy y la carrera?

  • David Alonso quiere ganar nuevamente en Balaton. FOTO: GETTY
    David Alonso quiere ganar nuevamente en Balaton. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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En Hungría, tal como lo hizo en 2025, David Alonso brilló con el Aspar Team en el primer día del GP de Moto2 en el Balaton Park. A pesar de tener que “tragar” la humareda generada por la moto de Senna Agius, pues la Kalex del australiano sufrió un fallo en el motor, lo que generó una densa nube de humo que pareció afectar en un inicio al colomboespañol, empero, al final no pudo frenar su buena presentación.

Alonso, quien fue campeón de Moto3 en 2024, marcó un tiempo de 1 minuto, 40 segundos y 432 milésimas, quedando solo a 0.203 s de Manuel González, quien a su vez lidera el campeonato mundial de Moto2. Este buen resultado llena de expectativa a todo el Aspar Team porque ven probable una victoria en Balaton Park, tal cual lo hicieron el año pasado en la única carrera ganada hasta el momento por Alonso en la categoría.

Tras la buena presentación, Alonso está clasificado directamente a la Q2 y peleará este próximo sábado 6 de junio por ser el poleman para la batalla velocística del domingo. La estrechura del circuito, sumada a la cantidad de curvas y cambios de dirección que deben tomar los pilotos, lo cual es la especialidad de David.

El piloto de la Kalex azul número 80 tendrá una gran oportunidad de pasar la página tras lo sufrido en Mugello, pues fue en el GP de Italia donde Alonso tuvo su peor presentación (18.° lugar), justamente en el único fin de semana que tuvo complicaciones físicas o con la motocicleta.

Ahora, recuperado de su hombro, derecho casi en su totalidad, más un vehículo que respondió de la mejor manera en la primera salida del fin de semana, Alonso se posiciona como un candidato para conseguir la pole junto a “Manugas” y Celestino Vietti.

Los entrenamientos libres de Moto2 serán este sábado a las 2:45 a.m., hora de Colombia, mientras que la Q2 (a la cual ya clasificó Alonso) será a las 7:05 a.m. Ambas con transmisión de Disney+.

Para el domingo será la octava carrera de la temporada en la categoría intermedia del GP. Alonso, que si todo sale como se prevé, tendrá un lugar en las primeras hileras, correrá el próximo domingo 7 de junio a las 5:15 a.m., con transmisión de ESPN2 y Disney+.

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