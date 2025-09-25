Triple podio para Colombia en la quinta jornada del Mundial de Paranatación

El mismo mantra de vida, de constancia y disciplina que ha llevado a Sara Vargas Blanco a los mejores podios del mundo, fue lo que la llevó finalmente a alcanzar medalla en el Mundial de Paranatación 2025 en Singapur.
En la quinta jornada, Sarita finalmente alcanzó una más, y merecida, presea de bronce que había estado persiguiendo en las jornadas anteriores, pero que no había logrado hasta el momento. Junto a ella, Daniel Serrano y Nelson Crispin, también subieron al podio.
Le contamos cómo le fue a los colombianos en la quinta jornada del Mundial.