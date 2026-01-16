x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Estás hablando mucho, cagón de m...”: el insulto de Teófilo Gutiérrez a Hugo Rodallega

Teófilo Gutiérrez volvió a encender la polémica en una final: entró, marcó un gol clave para Junior y protagonizó un fuerte insulto contra Hugo Rodallega que quedó registrado por las cámaras.

  • Imagen del momento en que Teófilo insulta a Hugo Rodallega. FOTO PANTALLAZO TOMADO DE LA TRANSMISIÓN DE WIN SPORTS
    Imagen del momento en que Teófilo insulta a Hugo Rodallega. FOTO PANTALLAZO TOMADO DE LA TRANSMISIÓN DE WIN SPORTS
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
bookmark

Teófilo Gutiérrez volvió a ser protagonista con la camiseta de Junior de Barranquilla, fiel a un libreto que lo ha acompañado durante toda su carrera: determinante, polémico y siempre en el centro de la escena. En el duelo de la Superliga frente a Independiente Santa Fe, el delantero fue clave para rescatar un empate gracias a un golazo en el segundo tiempo, pero también terminó expulsado tras una simulación en el área y envuelto en la controversia por un fuerte insulto dirigido a Hugo Rodallega.

Teo ingresó al terreno de juego al minuto 54, reemplazando a Yimmi Chará, y casi de inmediato dejó claro que su entrada no sería silenciosa. En sus primeros segundos en cancha, protagonizó un cruce verbal con el capitán de Santa Fe que quedó registrado por las cámaras de la transmisión oficial y rápidamente se viralizó.

El atacante rojiblanco lanzó una frase directa y agresiva hacia Rodallega: “Estás hablando mucho, cagón de m...”.

El momento exacto quedó expuesto ante millones de espectadores y encendió la polémica en redes sociales, donde el debate se dividió entre quienes justifican el carácter provocador de Teófilo como parte de su juego y quienes cuestionan el límite de ese temperamento dentro del campo.

Lo llamativo del episodio fue la reacción —o la ausencia de ella— por parte de Hugo Rodallega. El delantero cardenal siguió su camino sin responder al insulto, manteniendo la calma y el temple que lo han caracterizado en los últimos años, incluso en partidos de alta tensión. Su actitud contrastó con la de Teófilo y evitó que el cruce escalara a mayores consecuencias disciplinarias en ese instante.

Más allá del episodio verbal, Teófilo fue decisivo en lo futbolístico. Marcó un gol de gran factura que permitió a Junior mantenerse con vida en la serie, aunque su noche terminó de manera abrupta: sobre el final del compromiso fue expulsado por doble tarjeta amarilla, cerrando una actuación tan influyente como controversial.

La secuencia resume a la perfección lo que representa Teófilo Gutiérrez en el fútbol colombiano: un jugador capaz de cambiar partidos con su talento, pero también de desatar polémicas con su conducta. Su presencia siempre garantiza impacto, para bien o para mal, y el cruce con Rodallega es una muestra más de esa dualidad que lo ha convertido en uno de los personajes más discutidos del fútbol nacional.

Temas recomendados

Atlético Junior
Independiente Santa Fe
Superliga
Barranquilla
Teófilo Gutiérrez
Hugo Rodallega
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida