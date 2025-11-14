Prográmese: Colombia se enfrenta a Croacia en la Billie Jean King Cup de tenis

El equipo colombiano que disputa la Billie Jean King Cup inició su participación en los Play Offs de la competencia con una derrota 3-0 ante República Checa y este sábado, desde las 8:00 de la mañana (hora de nuestro país), lo hará ante Croacia.

Colombia tiene en competencia en individual a Camila Osorio y Yuliana Lizarazo, mientras que en dobles el dúo lo integran María Camila Torres y María Paulina Pérez quienes este sábado vuelven a tener acción, con la ilusión de ganar.

Si Colombia no logra la victoria, regresará el próximo año al Grupo I Zona Américas.