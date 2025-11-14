x

Prográmese: Colombia se enfrenta a Croacia en la Billie Jean King Cup de tenis

Este viernes, el equipo nacional que dirige Alejandro González cayó 3-0 ante República Checa.

  Camila Reyes y María Paulina Pérez, integrantes de la dupla colombiana que está en la Billie Jean King Cup en Croacia. FOTO: Cortesía Fedecoltenis
Luz Élida Molina Marín
14 de noviembre de 2025
El equipo colombiano que disputa la Billie Jean King Cup inició su participación en los Play Offs de la competencia con una derrota 3-0 ante República Checa y este sábado, desde las 8:00 de la mañana (hora de nuestro país), lo hará ante Croacia.

Colombia tiene en competencia en individual a Camila Osorio y Yuliana Lizarazo, mientras que en dobles el dúo lo integran María Camila Torres y María Paulina Pérez quienes este sábado vuelven a tener acción, con la ilusión de ganar.

Si Colombia no logra la victoria, regresará el próximo año al Grupo I Zona Américas.

En los partidos de este viernes las colombianas no pudieron contener ni remontar los duelos ante las checas, a primera hora Nikola Bartunkova superó con parciales de 6-3 y 6-1 a Yuliana Lizarazo; mientras que Linda Noskova le propinó un doble 6-2 a Camila Osorio en el segundo duelo del día.

Luego, el turno fue para la dupla integrada por Camila Torres (debutante en el equipo) y María Paulina Pérez, quienes perdieron ante la pareja integrada por Lucie Havlickova y Dominika Salkova, que las derrotaron con parciales de 1-6 y 2-6 en tan solo 56 minutos de juego.

Este sábado, Colombia vuelve a la Arena Varazdin de Croacia, escenario que es totalmente techado y que tiene una pista dura. Los juegos serán transmitido por Win Sport.

