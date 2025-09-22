Wilmar Paredes ganó en Puerto Salgar y logró su segunda victoria en el Clásico RCN-2025

Con audacia, inteligencia y potencia, Wilmar Paredes volvió a ratificar en el Clásico RCN su gran momento ciclístico.
El antioqueño del Team Medellín se quedó este lunes con la victoria en la tercera etapa de la carrera gracias a su habilidad para esquivar una caída masiva en los metros finales, su instinto para seguir la rueda de su compañero Róbigzon Oyola y la fuerza necesaria para rematar en el embalaje.
En los 182,3 kilómetros que unieron a El Santuario (Antioquia) con Puerto Salgar (Cundinamarca), Paredes, quien ya había triunfado en la jornada inaugural con llegada en Mutatá, venció esta vez, de nuevo al sprint, con un tiempo de 4 horas, 5 minutos y 6 segundos.