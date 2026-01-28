¿Por qué la boldenona revivió el “fantasma” del dopaje en el ciclismo colombiano?

Un viejo fantasma se posó, de nuevo, sobre la espalda de un ciclista colombiano. Desde inicios de 2024, cuando se ratificó la sanción de cuatro años a Miguel Ángel “Supermán” López por el uso y posesión de menotropina, una sustancia prohibida, durante el Giro de Italia de 2022, el pedalismo criollo no se veía sacudido por un positivo en una prueba de dopaje.
El martes, el ciclista santandereano Germán Darío Gómez, uno de los llamados a formar parte del “recambio generacional” del pedalismo cafetero en Europa, fue notificado de que dio positivo por el uso de boldenona en un control antidopaje que le realizaron el 28 de diciembre de 2025, cuando se recuperaba de una cirugía de clavícula.