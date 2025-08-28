x

Chris Froome sufrió grave accidente: neumotórax, cinco costillas rotas y fractura de una vértebra

El cuatro veces campeón del Tour de Francia será operado este jueves.

  • Chris Froome, quien tiene 40 años de edad, suma 46 triunfos como corredor profesional. FOTO AFP
    Chris Froome, quien tiene 40 años de edad, suma 46 triunfos como corredor profesional. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 12 horas
bookmark

El británico Christopher Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, fue hospitalizado el miércoles luego de sufrir una caída durante un entrenamiento en Francia, anunció este jueves su equipo, Israel-Premier Tech.

“Chris Froome fue trasladado en helicóptero al hospital de Tolón luego de un grave accidente durante el entrenamiento. Afortunadamente su estado es estable y no se ha constatado ninguna lesión en la cabeza, pero las pruebas confirmaron un neumotórax, cinco costillas rotas y la fractura de una vértebra lumbar, que será operada este jueves”, explicó su equipo en un comunicado, también publicado en las redes sociales del corredor de 40 años.

El equipo precisó que “ningún otro ciclista ni vehículo” se vieron implicados en el accidente.

En el Israel-Premier Tech desde 2021, el “keniano blanco” había participado en la Vuelta a Polonia a comienzos de agosto, donde fue 68º en la general.

Le puede interesar: De Egan a Evenepoel: insólitos accidentes de ciclistas fuera de carrera

Después de su dura caída sufrida en el Critérium du Dauphiné en 2019, que le supuso una fractura de fémur, el doble vencedor de la Vuelta a España, que vivió sus mejores años en el equipo Sky, no logró recuperar su nivel.

Su última victoria se remonta a 2018 cuando conquistó el Giro de Italia.

