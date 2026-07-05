Samuel Hincapié, el colombiano que pisa fuerte para llegar a la NBA

Estar lejos de su familia y perderse el crecimiento de su hermano menor son los sacrificios que Samuel Hincapié Alzate ha tenido que afrontar por su sueño. Desde hace seis años el medellinense se radicó en Estados Unidos con una meta clara: construir el camino que lo lleve a la NBA.

Es un anhelo que cultiva desde hace 16 años, cuando comenzó a jugar baloncesto, y luego de explorar en otros deportes como el fútbol y la natación. Fue el deporte de la pelota naranja el que terminó seduciéndolo. Lo lleva en la sangre como una herencia de su padre, Juan Felipe Hincapié Loaiza, quien jugaba para la Universidad de Medellín y siempre lo llevaba a la cancha como su gran compañero.

Así nació un romance con el balón que, desde 2021, lo mantiene lejos de casa. En territorio estadounidense, Samuel no solo perfecciona un nuevo idioma y se adapta a otra cultura, sino que pule su técnica, evoluciona en el juego físico y mental y mejora sus lanzamientos. Todo con un propósito firme: convertirse en el segundo colombiano en la historia en pisar la máxima categoría del baloncesto.

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El 2026 ha sido de bendiciones, de muchas alegrías y de subir otros escalones le van marcando el camino hacia el destino final. Luego de su buena temporada con LeMoyne, tras el traspaso desde Lake Land College, Samuel tuvo un gran torneo destacándose por sus puntos y producción en la cancha, lo que lo llevó a ser fichado por North Dakota, su nueva casa desde agosto, cuando regrese para una nueva temporada en EE. UU.

Claro que llegaron más cosas positivas a su vida, pues al llegar a Colombia para disfrutar unas vacaciones fue contratado por Caimanes, y disputó con el equipo de Villavicencio la semifinal de la Liga Profesional de Baloncesto, en la que el técnico Tomás Díaz, de la Selección Colombia, lo pudo ver en acción y llenarse de argumentos para convocar a Samuel al equipo nacional que disputa la ventana de clasificación al Mundial de Catar.

Samuel fue elegido entre los 12 basquetbolistas que disputan en Cali la ventana de clasificación contra Chile, Brasil y Venezuela. Hablamos con Samuel de todas esas buenas noticias que ha recibido en los últimos meses y de su debut con la Selección Colombia.

¿Qué sensación le deja haber jugado en Medellín y Colombia?

“Es una satisfacción grande. Después de tanta dedicación fuera del país, poder volver a casa y jugar con mis seres queridos en la gradería es algo especial. Que ellos puedan ver toda la evolución que estoy teniendo después de todo el sacrificio que hemos hecho, tanto personal como familiar, es maravilloso y demuestra que todo ha valido la pena”.

¿Qué significó jugar en Caimanes la semifinal del baloncesto colombiano?

“Fue una oportunidad bonita. Aunque estaba en vacaciones cuando tuve el llamado del entrenador, acepté porque quería vivir esa sensación. La verdad, fueron días especiales”.

¿Qué ha mejorado Samuel desde el chico que debutó en Tigrillos en 2022 a lo que es ahora?

“La evolución ha sido mucha, no solo en el baloncesto y en la manera como estoy jugando, sino en mi parte mental, en la madurez, en cómo estoy asimilando los errores, en la forma como corrijo para seguir avanzando”.

¿Qué sigue para usted?

“Jugar en Estados Unidos es mi objetivo principal, estoy feliz porque ahora que regrese en agosto voy a una nueva universidad en North Dakota, de la División I, en un nivel más alto, con una competencia elevada que me va a exigir más para seguir en ese ascenso que quiero tener. Quiero seguir haciendo pinitos que me lleven a mi gran sueño, que es debutar en la NBA”.

¿Cuáles son sus objetivos y qué estudiará?

“Estudiará Analítica de Negocios y el objetivo es seguir mejorando en mi baloncesto, potenciando mi parte física”.

Samuel ya hizo el debut con la Selección, sumando 12 puntos, con una efectividad del 50% en lanzamientos de tres puntos, cuatro rebotes defensivos, dos ofensivos, un robo de balón y cinco tapones. Fue el cuarto jugador con mejores promedios de Colombia, superado por los experimentados Braian Angola, Michael Jackson y Juan Diego Tello.

En la selección, Samuel también ha podido compartir con Jaime Echenique, el único jugador colombiano que logró debutar en la NBA, de quien espera aprender mucho y seguir mejorando para convertirse en el segundo jugador nacional en debutar en la NBA.