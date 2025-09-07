Carlos Alcaraz conquistó el US Open y destronó a Jannik Sinner del primer lugar del ranquin mundial

En su tercera final de Grand Slam consecutiva, el español Carlos Alcaraz derrotó este domingo al italiano Jannik Sinner y se proclamó campeón del Abierto de Estados Unidos por segunda vez.
Alcaraz se tomó una doble revancha de su derrota de julio en Wimbledon al superar a Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 y desbancarlo además del primer lugar del ranquin de la ATP, que el italiano ocupaba desde junio de 2024.
La presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la final en Nueva York provocó que el duelo arrancara con casi una hora de retraso y miles de espectadores intentando acceder a la pista central.
Tras las largas esperas por los controles adicionales, el público disfrutó de la última gran batalla del año entre Alcaraz y Sinner, decantada esta vez del lado del español.