Camilo Vera y Jorman Álvarez están en finales de la Copa Mundo de gimnasia en El Cairo

Colombia clasificó este sábado a dos nuevas finales en la Copa Mundo de gimnasia artística que se celebra en El Cairo, Egipto. Para sorpresa, Ángel Barajas, entre las figuras del certamen, no estará luchando por los puestos de honor.

Camilo Vera, que el viernes logró el cupo a la última instancia de suelo al terminar segundo en la ronda inicial, buscará también un lugar entre los mejores en el aparato de barra fija, luego de terminar este sábado en el quinto lugar con una puntuación de 13.366. Quien lideró la prueba fue el chino Hongyan Li (14.433).

Entre tanto, llamó la atención el resultado en dicha competencia de Ángel Barajas, al ubicarse en la casilla 21 (9.333) entre 22 atletas.

El medallista olímpico en París-2024 en esa prueba, venía sorprendiendo con su nivel en dicho certamen durante la temporada al acumular cinco preseas. En Cottbus (Alemania), el joven de 19 años fue segundo en la barra fija; en Bakú (Azerbaiyán) lideró las barras paralelas y fue tercero en la barra fija, mientras que en Antalya logró dos platas en paralelas y fija.

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En barras paralelas, en el certamen de El Cairo, también se contará en la final con otro colombiano, Jorman Álvarez, que con 13.866 unidades terminó octavo y ratifica su crecimiento en este deporte.

Por el lado de Barajas, el cucuteño se privó de llegar a la última instancia al ubicarse 16° (13.033). El chino Yang Liu dominó (14.666).

Verá estará en escena hoy en suelo; mientras que mañana actuará en fija, lo mismo que Álvarez en paralelas.

“Lastimosamente Ángel falló la paralelas y la barra fija tres veces. Por el lado de Camilo vamos ver cómo evoluciona para este domingo, porque este sábado, en barra fija, tuvo una contractura en la espalda, en la región lumbar y no queremos arriesgar la salud de él. La salud vale más que cualquier otra cosa”, comentó Jairo Ruiz, entrenador de la Selección Colombia.

Sobre Jorman, el orientador mostró alegría por sus progresos. “Es el premio a la resiliencia, a la nobleza, a no claudicar. Dios premia a aquellas personas que con su disciplina perseveran y él, afortunadamente es una persona que se caracteriza por eso. Qué Dios le dé mucha sabiduría para que pueda desempeñarse mejor”, agregó Ruiz.