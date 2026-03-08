Acabó el sueño de Camila Osorio en el Indian Wells, Naomi Osaka la venció en tercera ronda

Camila Osorio llegó con su uniforme naranja, impecable y bajó un sol intenso a buscar un buen resultado ante Naomi Osaka, quien era la favorita para llevarse la victoria, por su trayectoria y su posición en el ranquin WTA. La número 16 del escalafón WTA tuvo un primer y tercer set impecable, en el que fácilmente le quebró el servicio a la colombiana que, en el segundo set había sorprendido al ganarle 6-3, pero al final fueron los parciales dobles de 1-6 los que definieron el triunfo de Osaka. Camila, que había llegado por primera vez en su carrera a la tercera ronda de Indian Wells, se despidió del torneo en medio de aplausos y firmando algunos autógrafos de unos pocos aficionados colombianos que llegaron para acompañarla.

Osaka sacó sus mejores armas

En el balance general, la japonesa logró nueve aces sobre uno de Camila, además tuvo un 85% de efectividad en el primer servicio y por ello ganó el 70% de los puntos con ese servicio, mientras que con el segundo servicio ganó 40% de los puntos que la llevaron a quedarse con la victoria. Camila, por su lado, tuvo un porcentaje de efectividad en su primer servicio de 82% y de esos ganó el 56% en puntos, pero con el segundo servicio tuvo un porcentaje muy bajo de puntos ganados, solo el 30%, lo que marcó la diferencia para que su rival se llevará el triunfo. Además, la colombiana tuvo cinco dobles faltas, contra solo una de Naomi. Ahora, Camila se concentrará en el Abierto de Miami 2026 que se disputará del 17 al 29 de marzo de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami.

La número uno sigue firme en Indian Wells