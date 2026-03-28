Camila Osorio, reina de la Copa Colsanitas, va por un hito histórico en la edición 2026, ¿de qué se trata?

Ha manifestado, varias veces, que jugar en casa es especial para ella; la motiva a hacer un esfuerzo extra. En Colombia le va bien. La estadística la respalda: todos los títulos que Camila Osorio ha obtenido en su carrera como tenista profesional los consiguió jugando de local.
La cucuteña, de 24 años, es la mejor raqueta femenina de Colombia. Actualmente aparece en el puesto 58 del ranking de la WTA. Además, es la vigente campeona de la Copa Colsanitas, el torneo de tenis femenino más importante que se realiza en el país.