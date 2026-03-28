Camila Osorio, reina de la Copa Colsanitas, va por un hito histórico en la edición 2026, ¿de qué se trata?

Ha manifestado, varias veces, que jugar en casa es especial para ella; la motiva a hacer un esfuerzo extra. En Colombia le va bien. La estadística la respalda: todos los títulos que Camila Osorio ha obtenido en su carrera como tenista profesional los consiguió jugando de local. La cucuteña, de 24 años, es la mejor raqueta femenina de Colombia. Actualmente aparece en el puesto 58 del ranking de la WTA. Además, es la vigente campeona de la Copa Colsanitas, el torneo de tenis femenino más importante que se realiza en el país.

En 2025 venció a la polaca Katarzyna Kawa en la final del torneo, disputada el 6 de abril. Festejó con gran emoción. Para Osorio, la última semana de marzo y la primera del mes siguiente se han convertido en un momento especial de su temporada en los últimos años. El título que consiguió la semana pasada fue el tercero de su carrera en el Country Club de Bogotá. La nortesantandereana también se quedó con el trofeo en las ediciones de 2024 y 2021, cuando consiguió el primer título desde que entró al circuito profesional de la WTA.

Este año, en el torneo que inició este sábado e irá hasta el próximo domingo 5 de abril (Domingo de Resurrección), Camila buscará hacer historia. De conseguir una victoria, igualará dos registros que tiene la extenista colombiana Fabiola Zuluaga desde hace más de 20 años. Fabiola, para muchos la mejor tenista que ha tenido el país en la rama femenina, es la deportista que más veces ha ganado el título de la Copa Colsanitas. Lo ganó en cuatro oportunidades: en las ediciones de 1999, 2002, 2003 y 2004.

Además, Zuluaga es la única deportista que ha levantado el torneo tres años consecutivos. De ganarlo este año, Osorio lograría igualar ambos hitos: la cantidad de títulos ganados de manera consecutiva, así como el total de coronas conseguidas.

¿Quiénes son las favoritas al título?

Por jugar en casa, Camila Osorio es la gran favorita para quedarse con la victoria en el torneo. Sin embargo, no es la única. También está la tenista checa, de 27 años, que aparece en el puesto 32 del ranking de la WTA: es la mejor posicionada en el listado entre las participantes del campeonato.

También está la tenista española Jéssica Bouzas Maneiro, segunda mejor preclasificada del torneo que se juega en la capital del país, ubicada en el puesto 48 del ranking de la WTA. El torneo, además, contará con la presencia de las alemanas Tatjana Maria y Ella Seidel, quienes aparecen en los puestos 59 y 86 del listado mundial, así como la británica Francesca Jones, ubicada en la casilla 93, y la húngara Panna Udvardy, en el puesto 97.