¡Cuidado! Así operan los ‘pinchallantas’ en Bogotá para distraerlo y atracar

La delincuencia en Bogotá continúa generando preocupación entre los ciudadanos. En las últimas horas, se viralizó en redes sociales un video en el que se observa a un hombre pinchando las llantas de varios vehículos mientras se moviliza en motocicleta en medio de un trancón.

A simple vista, la escena podría parecer un hecho aislado o accidental. Sin embargo, al revisar con detalle las imágenes, se aprecia cómo el delincuente pasa muy cerca de los carros detenidos y utiliza un objeto cortopunzante oculto en su pie izquierdo para perforar las llantas sin levantar sospechas.

Según las autoridades, esta modalidad, conocida popularmente como la de los “pinchallantas”, busca obligar a los conductores a detenerse y acudir a talleres o montallantas, donde en algunos casos les cobran altas sumas de dinero por reparaciones innecesarias.

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Además, las autoridades advierten que esta práctica también es utilizada para dejar varados a los ocupantes de los vehículos y posteriormente cometer hurtos.

Los puntos con más denuncias de ‘pinchallantas’ en 2025 fueron:

- La avenida Boyacá, entre la avenida El Dorado (calle 26) y la calle 67.

- La avenida carrera 68, entre calles 66C y 67G.

- El corredor entre la carrera 68 y la carrera 70, cerca de la calle 80.

- La carrera 104 y el sector del Puente de Guadua.

- La avenida NQS, especialmente en inmediaciones de la calle 80. La carrera Novena, entre calles 153 y 163.

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En varias de estas zonas existe una alta concentración de talleres automotrices y montallantas, situación que ha despertado sospechas y denuncias ciudadanas.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 se han registrado en promedio 33 reportes mensuales a la línea de emergencias 123 relacionados con casos de ‘pinchallantas’.